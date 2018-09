Trail running na Kavkaze: Vzhůru do běžeckého nebe!

Stát na rozhraní Evropy a Asie s nádhernými horami a Černým mořem je pro běžného Čecha zemí nepoznanou a běžecky neprozkoumanou. Do severní Gruzie zavítal náš zvláštní zpravodaj, aby ji pro nás objevil za pomoci běhu. Vrátil se v pořádku, vrátil se nadšený. A to je dobré znamení. Vyrazíte do Gruzie také?

Neobjevená a málo běžecky prozkoumaná oblast severní Gruzie mě naprosto dostala. Běhám prakticky denně, či spíše dvakrát denně už od svých 13 let. Proběhal jsem Asii i Evropu, závodil jsem ve Spojených státech i Japonsku, ale nikde jsem necítil takovou pokoru a obdiv k člověku-běžci. Pravda, v běžeckém jsem potkal za celý týden jediného člověka, a ani u něj jsem si nebyl zcela jist, zda se tak oblékl právě kvůli běhu. Ale to můj dojem nijak neovlivnilo.

Levné letenky a netradiční země na rozmezí Asie a Evropy mě lákala dlouho. O Gruzii jsem věděl, že jsou tu nádherné hory Kavkaz, o který se dělí s Ruskem, včetně Elbrusu jako nejvyšší hory Evropy, alespoň podle některých. A výborné víno, na to také není možné zapomínat.

Gruzie - a v malebné vesničce to zavání domácím pohoštěním.

archiv autora

Po příletu do Kutaisi jsme učinili rychlý přesun do Mestie, který slouží jako základní tábor pro horolezce, ale i většinu turistů. Toto město je v nadmořské výšce zhruba 1500 metrů. To je podle mne ideální i pro běžce v tréninku. Mestia je obklopena kopci sahajícími do výšek i přes tři a půl tisíce metrů. Výhodou je, že se na většinu z nich dá v létě (ideálně červen až srpen) vyběhnout. Trasy sice nejsou pomocí bílých a červených značek moc dobře značené, ale pokud nevíte kudy, vždycky můžete otočit a zamířit zpět dolů.

Běžecké trasy, tedy spíše kamenité cesty pro pěší, jsou až krutě strmé, ale vrchol vás za vynaložené tréninkové úsilí vždy odmění úžasným pohledem. Nečekejte ale stánky s občerstvením jako někde na Kokoříně. Nějakou tyčinku si přibalte s sebou, pít je možné z horský potoků. V případě nouze vás vždy rádi pohostí místní nějakým domácím zapečeným sýrem chačapuri, rajčetem nebo okurkou. Volba tras je velice pestrá, od stoupání 800 výškových metrů na pěti až šesti kilometrech až po téměř maratonskou nádhernou trasu do nejvýše trvale obydleného městečka v Evropě Usguli ve výšce 2 700 metrů. Tady se můžete rozhodnout, zda se vydáte zpět s řidičem off-roadu, nebo si prodloužíte výlet až k ledovci s nejvyšším místem Gruzie Šchara, které je o 16 kilometrů dále.

Pokud vám vyjde počasí, objevíte kouzelné místo na běh, hrátky s rychlostí fartlek a samozřejmě i trail v terénu tak úchvatném, že na něj už nikdy nezapomenete. Nás v polovině srpna vítalo stabilní slunce s 25 °C a rány s teplotami kolem 10°.

Doručení na závěr: Své výběhy si dobře plánujte a počítejte ve svých plánech i s delšími přestávkami na setkávání s místními. Ty totiž nikdy nemůžete odmítnout, když vám hrdě nabízejí svoji domácí pálenku. Hlavně tedy opatrně, abyste doběhli, kdy chcete, ale hlavně také kam chcete!