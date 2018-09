TEST: Fitness náramek Xiaomi Mi Band 3 ‒ dotykový displej, vyšší odolnost, více funkcí

Nejrůznějších fitness a sportovních náramků je na trhu už celá řada. Některá jména výrobců uslyšíte úplně prvně, některé přístroje naopak nesou punc nejznámějších značek. Do našeho testu se dostává nová generace Mi Band. Mezi všemi totiž exceluje jednou důležitou věcí, kterou určitě potřebujete a oceňujete ‒ výdrží. A vlastně i příznivou cenou. Co přináší nový model?

Podrobný popis základních funkcí najdete už v našem rozsáhlém testu Mi Band 2, proto se tady omezíme především na popis vylepšení a rozdílů oproti předchozí verzi, aby z běžného uživatelského testu nevznikl pětidílný román hodný Lojzy Jiráskovic.

Rychlý popis by vypadal asi takto: Sportovní náramek čínského výrobce pracuje v součinnosti s mobilní aplikací. Má měřič tepové frekvence ze zápěstí. Může tedy hlídat vaše pohybové aktivity i srdeční činnost. Na základě záznamů z kinetického čidla a tepového senzoru může také hlídat kvalitu vašeho spánku. Pokud nastavíte maximální možnou spolupráci s telefonem (prostřednictvím bluetooth), můžete na novém dotykovém displeji číst SMS, dostávat upozornění na příchozí hovory nebo je tlačítkem na náramku také odmítat. Přístroj má zvýšenou odolnost proti vodě, lze se s ním sprchovat, plavat i potápět.

STRUČNÝ PŘEHLED FUNKCÍ NÁRAMKU krokoměr měřič tepové frekvence sledování spánku budíky a události notifikace hovorů/SMS/jiných aplikací předpověď počasí na 3 dny přímé sledování 4 přednastavených aktivit (běh, běh na páse, cyklistika, chůze) alerty na tepy a tempo (v min/km)

Nejmarkantnější změnou oproti předchozí verzi Mi Bandu je dotykový displej. U Mi Band už klasické dotykové kulaté „tlačítko" zůstalo zachováno, u trojky už je ale plně integrováno do zaobleného povrchu displeje. Oblý tvar a displej vystupující nad úroveň kaučukového pásku je dobrým poznávacím znamením nového modelu. Displej je také větší a má jemnější rozlišení 120 x 80 bodů.

Fitness náramek Xiaomi Mi Band 3 (vpravo) ve srovnání s předchozí verzí.

archiv autora

V menu se můžeme pohybovat pomocí dotykových gest. Samotné menu se také rozrostlo. Už to není jen několik málo položek, mezi nimiž listujeme nahoru a dolů. Přibyl i pohyb do strany. Nad sebou najdeme klasický údaj o čase a datu, fyzických aktivitách (na této úrovni se pohybujeme do stran mezi počtem kroků, distancí, spálenými kaloriemi a úrovní nabití baterie), srdeční činnosti, konkrétní sledované aktivitě, kterou můžeme spustit ihned z náramku, předpovědi počasí na tři dny a dále položku More (anglicky "více" - pozn. red.). Ta v sobě zahrnuje při pohybu do strany stopky, příkaz ke ztlumení telefonu, příkaz k nalezení telefonu, výběr ze 3 layoutů obrazovky a na závěr technické informace o produktu.

Dotykový displej má samozřejmě také zámek proti nechtěnému přepínání. Ten se aktivuje automaticky ihned poté, co náramek nezaznamená žádnou vaši činnost v menu. Deaktivuje se kliknutím na tlačítko a posunem po displeji směrem od tlačítka vzhůru.

Výrobce novou verzi vybavil také vyšší odolností proti vodě. S dvojkou už se plavání úplně nedoporučovalo, trojka jej hravě zvládne, a to včetně potápění až do 50 metrů hloubky. Se změnou „kapsle" samotného přístroje musela jít ruku v ruce také změna kaučukového pásku, z nějž se kapsle pro potřeby nabíjení musí vyloupnout. Nový design pásku pevně obepíná a drží kapsli za prohloubeninu po celém jejím obvodu. Nově také přibylo dírek v pásku. Jsou teď více nahusto, takže umožňují ještě lépe přizpůsobit velikost náramku obvodu vašeho zápěstí.

Fitness náramek Xiaomi Mi Band 3 - nová verze (vpravo) má univerzálnější pásek.

archiv autora

Novinkou je už zmiňovaná předpověď počasí na aktuální den a další dva dny následující. Jasné piktogramy jsou doplněné o nejvyšší a nejnižší teplotu a také stručný slovní popis očekávaného počasí. Přehledová data si náramek samozřejmě musí nejprve natáhnout z telefonu, který má přístup k internetu.

Vyšší kapacity se dočkala také baterie. Akumulátor ze 70 mAh u dvojky poskočil na 110 mAh. Katalog sice tvrdí, že trojka vydrží ještě déle na jedno nabití, v praxi to ale tak není. Samozřejmě záleží na aktuálním nastavení funkcí využívajících bluetooth propojení s telefonem a třeba frekvenci měření tepu. Vzhledem k tomu, že nová generace má více funkcí a lepší (a tudíž energeticky náročnější) displej, výhoda vyšší kapacity akumulátoru se dosti ztrácí a výdrže obou generací jsou srovnatelné. To ale není vůbec na škodu, protože i tak se při běžném používání pohybují kolem 20 dní na jedno nabití, což dělá z Mi Bandu minimálně v tomto směru uživatelsky nejpříjemnější variantu sportovního náramku. S dvojkou máte větší výdrž akumulátoru, s trojkou máte více funkcí s pokročilejší elektronikou. (V testech nám baterie vydržela i při energeticky náročnějším automatickém snímání tepu 2 týdny.)

Vylepšená je také funkce budíku. V aplikaci na telefonu si můžete nastavit nejrůznější upozornění. Jakmile se jednou přenesou do náramku, už není telefon potřeba. Náramek si nastavená upozornění pamatuje a v daný čas zavibruje. Nově je přidána funkce zdřímnutí (snooze), kdy neodvratné vstávání oddálíte o 10 minut.

PLUSY odolnost proti prachu a vodě dotykový displej monitoring tepu a spánku dvouúrovňový monitoring aktivity (automatický/podrobnější manuální) množství funkcí/možností nastavení ve spolupráci s telefonem velká výdrž na jedno nabití nízká hmotnost příznivá cena MINUSY nefunguje manuální měření tepu nemá GPS (nahrazuje komunikace s mobilem) HMOTNOST 20 gramů CENA pod 1000 korun

Na nové verzi můžete spouštět sportovní aktivitu (sledování času a spálených kalorií) přímo na náramku a nepotřebujete být v dosahu telefonu. Nově jsou k dispozici také jednoduché stopky nebo výběr layoutu displeje přímo na náramku.

Náramek v sobě nemá zabudovanou GPS, ale to jsme za takovou cenu snad ani nečekali. Pokud chcete mít aktivity zaznamenané i mapově, nezbude nic jiného, než mít s sebou také mobilní telefon se zapnutou GPS a bluetooth. Co při testech na náramku vyloženě nefungovalo, bylo okamžité měření tepu na dotek tlačítka. Přístroj odmítal cokoli sdělit, ačkoli tep v nastavených intervalech automaticky měřil a zaznamenával, takže se data následně zobrazovala v aplikaci. Možná jde jen o nějaký softwarový problém, který vyřeší další aktualizace. I přesto ale stojí náramek za úvahu, zvláště pokud jste stejně jako já líní pořád někde mačkat nějaký start/stop a pořád na něco myslet. V případě fitness náramku stačí zařízení nosit a na data kouknout jen občas, když k tomu máte už opravdu neodolatelné puzení.