TEST: Běžecká bunda Mizuno Alpha Softshell Jacket - alfa a omega zimního běhání

Také v letošní kolekci tradičního japonského výrobce najdete něco výkonnějšího do zimy se slovem Alpha v názvu. Ano, dobré funkční oblečení je určitě alfou a omegou příjemného zimního či jarního poběhání. A že by tahle běžecká bunda byla určena speciálně pro runnery alfa-samce a alfa-samice? No, to už záleží na vašich výkonech. Co řeknete, až se jaro zeptá, co jste dělali v zimě? Ono to spolu úzce souvisí.