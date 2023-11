Bayern uzavřel smlouvu se sedmnáctiletým australským talentem Irankundou

Výši odstupného za nadaného útočníka, který smí oficiálně přestoupit až po svých únorových 18. narozeninách, Bayern nezveřejnil. Částka by se podle médií měla pohybovat okolo tří milionů eur. „Nestoryho jsme měli na radaru už nějakou dobu,“ řekl ředitel rozvoje mládeže Bayernu Jochen Sauer. Irankunda je podle něho extrémně rychlý křídelní hráč, výborný i v zakončení.

Reprezentant do 17 let v australské profesionální lize nastoupil v dresu Adelaide United k 39 zápasům a dal devět gólů. Letos v březnu dostal i pozvánku do seniorské reprezentace, premiérového startu za Austrálii se ale zatím nedočkal.