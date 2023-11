Rakouský golfista Wiesberger se po štaci na LIV Golf vrací do DP World Tour

GLOSA: Možná přijde i kouzelník. Niklův konec v Budějovicích vlastně nepřekvapuje

Revoluce ano, ale jen napůl. Že to zní bizarně? Fotbalové České Budějovice to udělaly přesně takhle. Rovnocenný trenérský tandem Marek Nikl & Tomáš Zápotočný se rozdělil: první v Dynamu končí, druhý pokračuje. Čistě mimochodem poslední tým ligy sáhl ke změně dva dny před žhavou bitvou na Slavii. Ovšem pokud sledujete dění v černobílém klubu dlouhodobě, sotva vás to mohlo překvapit.