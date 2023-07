Vítěz golfového turnaje The Open Championship inkasuje tři miliony dolarů

Golfový turnaj The Open Championship letos nabídne hráčům rekordní odměny. Vítěz 151. ročníku britského majoru, který se uskuteční na hřišti Royal Liverpool, inkasuje tři miliony dolarů (asi 65,9 milionu korun). To je o 18 procent víc, než vloni získal australský šampion Cameron Smith. Oznámili to zástupci pořádajícího Royal and Ancient Golf Clubu.

