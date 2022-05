Helsinky (Od našeho zpravodaje) - Třikrát mu pomohla tyčka, čemuž se po zápase sám usmíval a vysvětloval: "Gólman potřebuje štěstí. Bez toho se vyhrát nedá a jen se potvrdilo, že jsem si je dobře postavil. Doufám, že to tak bude pokračovat."

Vejmelkův průměr je teď 1,44 gólu na zápas a úspěšnost zásahů stoupá k 94 procentům.

Jaký to byl zápas?

Celou dobu náročný. Sice jsme vedli 3:0, ale to je takový ošemetný výsledek, kdy si nemůžete dát pár minut pauzu. Padne jeden gól, druhý a soupeř je zase v zápase. Hráli jsme pořád stejně, i když jsme dostali gól na 3:1. Pak už jsme to pohlídali. Cítil jsem se výborně a zároveň díky klukům, že mi hodně pomohli, zblokovali spoustu střel, proto jsem musel předvést něco i já.

Hodnocení čtvrtfinálového zápasu s Německem v pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz

Vypadal jste hodně klidně. Bylo to tak?

Asi to tak vypadá, uvnitř jsem to však prožíval. Snažím se navenek nepůsobit nějak rozpačitě, abych to nepřenášel na tým. Jak se hodilo buly, tak nervozita ze mě opadla a řekl jsem si, že jdeme vyhrát. Všichni to dneska odřeli a padali tam po hubách. Neskutečný výkon a zasloužené vítězství.

Co jste říkal na úspěšné přesilovky spoluhráčů?

K tomu nemám moc co říct. Byla to symfonie a pro Němce něco nechytatelného. Kluci to sehráli neskutečně. Doufám, že nám to tak bude vycházet dál.

Jaké naopak bylo oslabení 4 na 6?

Byl jsem tam trochu zavařený a pak z toho padl i jejich gól. Zamknuli nás, nepodařilo se nám víckrát vyhodit puk, vždy se odrazil k nim. Ale my jsme to pak zvládli a kritickou situaci si ohlídali.

MS v hokeji 2022: Pastrňákův gól proti NěmeckuVideo : ČT sport, SPORT.CZ

David Pastrňák říkal, že to je jen první krok. Už myslíte na víkend?