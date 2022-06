VOLBY ONLINE: Hokej si vybírá prezidenta. Hadamczik byl v projevu emotivní, Hašek sebevědomý

Průběh konference online:

14:25 Začíná diskuze z pléna s kandidáty.

14:22 Jech projev četl, ale nebylo mu příliš dobře rozumět. Nyní přichází poslední projev, prezentuje se Aleš Kmoníček.

14:16 Nyní mají pětiminutové prezentace kandidáti do výkonného výboru. Začíná Ctibor Jech, po něm bude mluvit Aleš Kmoníček. Třetím kandidátem je Otakar Černý, ten už se ale „prezentoval" v rámci prezidentské řeči.

5 kandidátů na prezidenta. Proslovy asi nic nezmění na rozhodnutí především delegátů z klubů, ale kdyby ano, hodně by se to vyrovnalo. Každopádně je dobře, že se 5 osobností přihlásilo a není jasné, jak to dopadne. Snad se za 2 roky zvednou i další oponenti. — Robert Záruba (@robertzaruba) June 18, 2022

14:15 Otakar Černý se snažil prezentovat jako muž konsenzu. „Tým a fair play pro mně nejsou prázdné pojmy," uzavřel svoje vystoupení stávající manažer Síně slávy českého hokeje, jenž se uchází i o uvolněný post ve výkonném výboru, ale kandidátský projev měl jen jeden.

14:14 Otakar Černý se v projevu zaměřil na spodní hokejová patra. „Hlídáme si svá pískoviště tak, až si s námi nikdo nechce hrát. Úkolem svazu je ve spolupráci se samosprávami prosadit postavit jednoduché tréninkové haly. Platové ohodnocení trenéra musí být stejné jako učitele. Ale taky se musí stále vzdělávat."

14: 09 Otakar Černý: „Slovo prezident se mi tuzemsky i mezinárodně zprotivilo. Mým cílem je vrátit našemu hokeji týmový pohled. Žádná pyramida nesahá k nebi bez silné základny. Nebudu házet bláto na tisíce lidí, které náš český hokej dělají."

14:05 "Je v našem společném zájmu posouvat český hokej jako produkt," uzavírá projev Ščerban. Byla v něm jasná struktura i vize. Nyní přichází Otakar Černý, také on projev čte.

14:01 Bedřich Ščerban v kandidátském projevu připomíná svou dlouholetou funkcionářskou kariéru. „Hokej znám ve všech patrech, vím o jeho bolestech a vnímám ho jako společný produkt nás všech. Budu usilovat především o jednotnost celého hnutí," říká a mluví o nutnosti podpory mládeže i sehnání více peněž do hokeje. Trochu ale jeho vystoupení schází nějaká originalita, je hodně funkcionářské.

13:55 Hadamczikův projev z hlavy je emotivní, používá gesta, zní přesvědčivě. „Svaz musí být důvěryhodný pro vás všechny a to teď není. Svaz se stal obrovským molochem. Jsem přesvědčený, že se dá pracovat s menším počtem lidí a ještě lépe." Nyní ho střídá Bedřich Ščerban.

13:51 Hadamczik mluví i o bronzu z MS. „Hráli nám to tři čtyři hráči. Není obvyklé, aby nám to uhráli čtyři hráči. Dva hráči měli 36 let, pak přijel Pastrňák. Kdyby nebyli... Musíme pracovat s mládeží a hned. Svaz se nesmí plést klubům do výchovy."

13:48 Od Šlégra i Haška to byl velmi profesionální projev. Teď přichází Alois Hadamczik, projev nečte: „Budu mluvit z hlavy tak, jak to cítím."

13:46 Hašek: „Pokud hledáte nejvhodnější osobu do této nekomfortní doby, nemůžete si vybrat lépe než mě."

13:42 Hašek děkuje Tomáši Královi za 14 let, které pro hokej pracoval. Zdůraznil, že se nechce vymezovat vůči svým protikandidátům. V projevu klade důraz na chybějící finance. Chce se podílet na zavedení ministerstva sportu. A chce i větší kompenzace od sázkových kanceláří.

13:39 Dominik Hašek hned na úvod prohlásil: „Kvůli penězům budu hned po zvolení jednat na vládě, abych sehnal víc financí. Jeden z vás mi řekl, že to nedokážu, ale já to dokážu." Myšlenky v projevu se opět shodují s rozhovorem, který poskytl Sport.cz.

13:36 Úvod Haškova vystoupení vyvolal úsměv. U pultíku shodil lampu.

13:35 Na závěr děkuje Šlégr ostatním protikandidátům za fér předvolební souboj a nabízí jim v případě vítězství spolupráci. Nyní přichází Hašek.

13:32 Šlégr čte poměrně emotivní proslov, v němž mimo jiné zaznělo: „Žádám vás o důvěru, hokej je celý můj život. Z ledu jsem si odskočil pár let do vrcholné politiky bojovat za český sport. V Litvínově jsem si vyzkoušel i trenérskou a manažerskou pozici. Kandidatura je pro mne poctou i závazkem." Hodně věcí z jeho projevu koresponduje s rozhovorem, který v týdnu poskytl Sport.cz.

13:30 Jiří Šlégr na úvod: „Kandidatura na prezidenta svazu je logické vyústění mé práce v hokeji. Nesmírně si vážím, že jsem dostal nominaci od Jaromíra Jágra a Martina Straky. Je to i závazek."

13:25 Začíná to zásadní. Nyní se budou představovat kandidáti na prezidenta. Každý bude mít 10 minut na svůj kandidátský projev. Pět mužů si vylosovalo před začátkem čísla, v jakém pořadí budou přistupovat k pultíku. Prvním je Jiří Šlégr, následuje Dominik Hašek, Alois Hadamczik, Bedřich Ščerban a Otakar Černý.

13:23 Návrhová komise připraví usnesení, které má uložit výkonnému výboru za úkol zapracovat systém výchovného do hokejových předpisů tak, aby mohl být definitivně schválen na příští konferenci v roce 2024.

13:12 Změna výchovného má umožnit prakticky volný pohyb v mládežnických týmech s pouhým časovým omezením. Zruší se dosavadní tabulky a kluby budou získávat odměnu za hráče podle toho, do jaké soutěže ho vychovají. Ani uzavření hráčské smlouvy až do 19 let věku hokejisty nebude důvodem k platbě výchovného, začne se vyplácet teprve u seniorských hráčů. Skončit má i zvýhodnění cizinců vůči českým hráčům právě v otázce odstupného.

12:58 Šéf sportovního oddělení svazu Josef Řezníček představuje návrh systému výchovného. Jeho projev ale narušuje hlasité cinkání příborů, protože téměř polovina delegátů se odebrala k bufetu umístěnému v rohu konferenční místnosti pražského hotelu Clarion.

12:45 Delegáti konference kvalifikovanou většinou 57 hlasů schválili úpravu stanov, která pro volební konferenci 2024 počítá s přímou volbou nejen prezidenta, ale i obou viceprezidentů. Zbytek výkonného výboru bude podle změny stanov obsazen v poměru pět za vrcholový a tři za výkonnostní. Protinávrh píseckého zástupce Lukáše Tramby na poměr 4:4 byl po krátké diskusi stažen.

12:35 Dochází k první konfrontaci. Lukáš Tramba z druholigového Písku podal protinávrh, aby od roku 2024 byl do výkonného výboru volen stejný počet zástupců z vrcholového i výkonnostního hokeje. Nyní je návrh, že pět zástupců bude voleno z vrcholového a tři z výkonnostního. Petr Bříza mu ale vysvětlil, že pokud nebude přijat ani jeden z podaných návrhů, nedojde k úpravě stanov (je k tomu potřeba dvoutřetinová většina) a může tak být celá konference „zbytečná", protože by nemohlo dojít k volbě nového prezidenta. Tramba následně protinávrh stáhl.

12:21 Konference pokročila k bodu č. 12. Tím jsou návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH.

12:11 Šeba zmiňuje i kontroverzní půjčku Tomáši Královi, bývalému prezidentovi svazu. "Bylo mu půjčeno 9 milionů korun za úrok 2,5 procenta. Úrok byl tedy vyšší než tehdy běžný úrok v bance. Pan Král vše řádně splatil. Úrok v jeho případě činil 306 tisíc korun."

12:09 Miloslav Šeba, předseda dozorčí rady, čte stanovisko k hospodaření ČSLH. A zmiňuje i smlouvu se společností WSM. Dozorčí rada přezkoumala smluvní vztah a zjistila, že smluvní dokumentace s WSM byla uzavřena v souladu s interními pravidly. „Nebyla povědomost, že by smluvní závazky WSM neplnila. WSM plnila závazky až do zásahu Policie ČR v roce 2017."

11:55 Petr Bříza končí se svou zprávou o činnosti výkonného výbiru. Nyní následuje zpráva o hospodaření ČSLH.

11:50 Petr Bříza poděkoval Tomáši Královi za práci, kterou pro český hokej vykonal. Stejné poděkování míří i k Liboru Zábranskému, který se vzdal pozice viceprezidenta svazu kvůli svému působení u reprezentace.

11:42 Petr Bříza mluví o hospodaření svazu. V roce 2020 byl výnos svazu 489,4 milionu korun, o rok později 527,2 milionu. Letos se očekává výnos ve výši 589,9 milionu korun. Do výchovy mládeže investoval svaz v roce 2020 151,3 milionu korun a v roce 2021 ještě o dva miliony víc.

11:39 Bříza přiznává, že se nedaří získat finanční podporu od NSA pro ženskou hokejovou reprezentaci směrem k ZOH 2026, zatímco všechny ostatní olympijské sporty v Česku podporu pro své týmy získaly.

11:38 Petr Bříza poděkoval všem, kteří se podíleli na bronzu z MS 2022. Nicméně říká: „Nepovažujeme to za uspokojení a zlom. S výsledky národního mužstva nejsme a ani nemůžeme být spokojeni. MS v Rize (2021) a OH v Pekingu skončilo neúspěchem. Nejsme spokojeni ani s výsledky mládežnických reprezentací. Považujeme to za slabinu našeho hnutí."

11:34 Petr Bříza ve zprávě mluví o mládežnických soutěžích a prezentuje i ranking akademií. Tou pětihvězdičkovou je pouze Kometa Brno.

11:23 Petr Bříza ve zprávě děkuje klubům i regionům, jak zvládly pandemii.

11:20 Zprávu o činnosti svazu od června 2020 do června 2022 přednáší Petr Bříza, viceprezident Českého hokeje. Tomáš Král, který abdikoval k 31. květnu, se konference neúčastní.

11:14 Jednací řád konference byl zvolen 59 hlasy, jeden se zdržel. Volební řád byl schválen jednomyslně.

V Praze právě probíhá konference ČSLH, jejíž součástí bude i volba nového prezidenta Českého hokeje. Na místo už dorazilo všech 5 kandidátů (v abecedním pořadí): - Otakar Černý - Alois Hadamczik - Dominik Hašek - Bedřich Ščerban - Jiří Šlégr pic.twitter.com/T8KlpcSWn3 — Český hokej (@czehockey) June 18, 2022

11:08 Schváleno bylo pracovní předsednictvo konference ve složení Petr Bříza, Aleš Pavlík, Martin Urban. Přítomno je všech 60 delegátů s hlasem rozhodujícím.

11:04 Konference Českého hokeje byla zahájena, řídit ji bude viceprezident IIHF Petr Bříza.

Před začátkem

Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou na konferenci prezident ČSLH (1), viceprezidenti ČSLH (3), předseda dozorčí rady ČSLH (1), zástupci Tipsport extraligy (14), zástupci Chance ligy (14), zástupci II. ligy ČR (14), zástupci krajských výkonných výborů ČSLH (14) a zástupce ligy žen (1). Vzhledem k tomu, že prezident Král a jeden z viceprezidentů ČSLH Libor Zábranský rezignovali, je jejich nástupce oprávněno volit 60 delegátů.

V případě, že by žádný z kandidátů neobdržel v prvním kole volby nadpoloviční většinu hlasů, následuje další kolo, do něhož postoupí dva s nejvyšší podporou.

Kdo bude volit nového prezidenta svazu (60 delegátů): Prezident ČSLH žádný delegát Viceprezidenti ČSLH 2 delegáti Předseda dozorčí rady ČSLH 1 delegát Tipsport extraliga 14 delegátů Chance liga 14 delegátů Druhá liga 14 delegátů Liga žen 1 delegát Krajské výkonné výbory ČSLH 14 delegátů Pozn.: Delegátů původně mělo být 62, prezident Tomáš Král a jeden ze tří viceprezidentů Libor Zábranský ale funkci předčasně položili a nemají tak mandát hlasovat.

Tomáš Král šéfoval českému hokeji od roku 2008 a odchod z funkce oznámil loni v září po zveřejnění informací, že za minulého režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB.

Vzhledem k volbě prezidenta rozhodl výkonný výbor také o tom, že konference zvolí i nástupce za členy, jejichž mandát předčasně skončí, ačkoli podle stanov může nahradit až čtyři z nich kooptací.

Vedle Krále rezignoval již dříve na funkci člena výkonného výboru Libor Zábranský (zamířil jako asistent trenéra k seniorské reprezentaci), další místo by se uvolnilo v případě, že by se novým šéfem svazu stal Bedřich Ščerban, nebo Jiří Šlégr, tedy současní členové výkonného výboru. Na uvolněná místa členů výkonného výboru kandidují Otakar Černý, Ctibor Jech a Aleš Kmoníček. Šéf Pardubic Petr Dědek dva dny před konferencí svou kandidaturu stáhl.

Zvolen bude kandidát, který obdrží v jednom kole volby nejvíce hlasů, a na případná další uvolněná místa kandidát nebo kandidáti, kteří se umístí za ním.