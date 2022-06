VOLBY ONLINE: Hokej si vybírá prezidenta. Volba skrz hlasovací zařízení selhala

Průběh konference online:

17:28 Hlasování je u konce. Nyní se počítají odevzdané lístky.

17:24 Na předtištěném lístku delegáti označují vybraného kandidáta na pozici prezidenta Českého hokeje. Urna je na předsednickém stole a Petr Bříza už zahájil hlasování. Někteří delegáti si svůj vyplněný lístek fotí a telefonem odesílají.

17:22 Návrh Aleše Pavlíka byl všeobecně odsouhlasen a delegáti dostávají klasické papírové volební lístky, které hodí tradičně do volební urny.

17:18 Aleš Pavlík navrhuje, ať se konference vrátí ke klasickému hlasování skrz papíry. Je to poměrně komické.

17:16 Volba je stopnuta, jeden z delegátů má problém s hlasovacím zařízením.

17:13 Zatím je to ve stylu "Hoří má panenko." Ani jedna ze zkoušek nedopadla, nicméně i tak se jde k volbě prezidenta.

17:07 Probíhá testovací hlasování, ale poněkud hapruje. Delegáti byli vyzváni, aby zkusili hlasovat, jenže místo 59 hlasů se objevilo jen 57. Při druhém testování jich bylo pouze 55.

17:04 Jeden delegát konferenci opustil. Hlasovat bude tedy 59 delegátů. Nicméně pořád je za nadpoloviční většinu považováno číslo 31, protože delegát, který už není v sále, bude považován, že se zdržel hlasování.

16:57 Přestávka končí. Mezi delegáty se roznáší hlasovací zařízení, které umožní tajné hlasování.

16:52 Z 15minutové přestávky je už 20minutová.

16:32 Přestávka se protahuje o dalších 15 minut.

16:02 Petr Bříza ukončil diskuzi. Nyní následuje 30minutová přestávka. Po ní už přijde volba.

15:54 Slovní přestřelka pokračuje. „Vám opravdu přijde normální, že Tomáš Král byl prezidentem a zároveň v podstatě i právníkem svazu? Mně tedy rozhodně ne," ohrazuje se Dědek. Pavlík se mu chystá odpovědět. „Můžete mě laskavě poslouchat, když už se na něco ptáte?" okřikne Dědka, který u extraligového stolu začal debatovat s kolegy.

Aleš Pavlík: „Odměna pro Tomáše Krále byla 100 až 120 tisíc měsíčně.“ — Robert Sára (@RobertSara_26) June 18, 2022

15:50 Viceprezident Pavlík se pak zastává nedávného šéfa. „Nebudu na Krále kydat, jako to dělá asi většina z vás. Kancelář pana Krále se platila snad jen polovina toho, co jiným. Přesné cifry neznám, ale věřím Tomáši Královi. Měsíční odměna pro něj byla ve výši 100 až 120 tisíc korun a vzhledem k aktuální situaci by asi mohla být ještě vyšší," říká Pavlík. „A to je právě o té důvěryhodnosti," bere si Dědek naposledy slovo.

Nemyslím, že by peníze odtékaly, reaguje Bedřich Ščerban na dotaz Petra DědkaVideo : Sport.cz

15:43 „Prezident svazu Král z vás udělal blázny," říká Dědek. „Český hokej nevzkvétá. To není kydání hnoje a špíny," přidává Miroslav Vaněk.

15:38 Petr Bříza potvrzuje, že advokátní kancelář Tomáše Krále zastupuje Český hokej už od roku 2008. „Jestli tady teď začneme organizovat veřejnou popravu všech členů výkonného výboru někde ve sklepích prostorách hotelu Clarion, tak daleko nedojdeme," říká řídící schůze.

15:28 Aleš Pavlík, viceprezident svazu se poprvé ujímá slova: „Celkové náklady svazu na Litoměřice jsou 14,5 milionu korun ročně." Petr Dědek namítá: "Kdybychom do toho započítali platy hráčů, které platí kluby, tak jsme na 18 milionech."

15:21 Dědek se ptá Miloslava Šeby: "Přijde vám normální, že hokejový svaz právně zastupuje jeho prezident? Pokud ano, tak chci dát do návrhu odvolání dozorčí rady."

Dominik Hašek: Pokud hledáte nejvhodnější osobu do této nekomfortní doby, nemůžete si vybrat lépe než mě.Video : Sport.cz

15:18 Generální sekretář svazu Martin Urban v odpovědi na dotaz Petra Dědka, čím byla Králova devítimiliónová půjčka zaručena, vzal vinu na sebe. „V podstatě za to můžu já, protože se mi úrok zdál vhodný. Jinak jsem vázán povinností mlčenlivosti, při porušení se vystavuji nebezpečí sankcí," tvrdí Urban. A přiznává, že právní služby svazu poskytuje Sdružení právníků AK Král, jehož vlastníkem je nyní už bývalý prezident Českého hokeje. „Děje se tak za výhodnějších podmínek, než bychom měli u jiných," tvrdí Urban, jenž vysvětluje, že výběrová řízení jsou nutná jen u projektů s vyšší finanční částkou.

15:17 Daniel Sadil konkrétní částku neřekl. Jen uvedl, že svaz posílá do Litoměřic 8,2 milionu korun ročně. „Kdyby nešlo o syna Tomáše Krále, tak to nikoho nezajímá." Šeba rovněž pořádně neodpověděl. Dědek reaguje: „Průměrný plat gólmana v 1. lize je 50 až 70 tisíc. A vy ho platíte za více než 100 tisíc. To není důvěryhodné." (původně jsme uvedli 400 tisíc korun, ale došlo k přeslechnutí vzhledem k hlučnosti sálu - pozn. aut.)

15:12 K mikrofonu přichází Petr Dědek. Rád bych se zeptal pana Sadila, když peníze tečou do Litoměřic ze svazu, kolik platí peněz za průměrného brankáře (naráží, že tam chytá Tomáš Král mladší)? Ptám se pana Šeby, šéfa dozorčí rady, proč nezmínil, že nejsou na svazu veřejná výběrová řízení? A ptám se pana Urbana (generální sekretář svazu), co ho vedlo, že půjčil peníze Tomáš Královi a jak byl zastaveny?

15:03 Vaňkovi po pěti minutách vypnuli mikrofon, protože příspěvek má předepsaný čas. Požádal ale o formální prodloužení a pokračuje v ostré rétorice. Králova půjčka je pro mě absolutní nemorálnost a obrovský průšvih, který se neměl stát a jde o selhání dozorčí rady svazu. Nesouhlasím s projektem Litoměřice. Na začátku to byla dobrá myšlenka, ale teď to sklouzlo k vyvádění peněz. Tento projekt potřeba okamžitě uzavřít."

14:58 Nyní se rozjela diskuze, otázky už nemusí mířit na kandidáty. Přichází Miroslav Vaněk, manažer Karlových Varů a říká: „Potřebujeme, aby hospodaření svazu bylo transparentní. Podpořím kolegu ze Šumperka, že se musí udělat hloubkový forenzní audit. Když Tomáš Král přebíral svaz byl téměř před bankrotem. Ale taky se udělala spousta chyb. Chci se zeptat, proč špičkově placení manažeři jako byl Sláva Lener, nebyl odvolán po dvou třech letech, když jsme viděli, že to nefunguje. Za pana Pešána jsme platili nekřesťanské peníze a já ho nikdy neviděl, že by k nám přijel."

14:53 Kandidáti se musí vyjádřit i ke kontroverzní půjče, kdy si dnes už bývalý prezident Král od dceřinné firmy svazu ProHockey půjčil devět miliónů. Všichni shodně podobnou praktiku odmítli, včetně Šlégra a Ščerbana, kteří se jako členové výkonného výboru za Královo jednání ještě v pátek postavili. „Pokud byl dodržen zákon, tak to mohlo tak být. Pak je tady ale i etická stránka věci," říká Hašek. „Šlo o peníze hnutí a ne, aby s nimi někdo z výkonného výboru, nakládal jako bankovní úředník," vymezuje se Hadamczik.

Svaz se nesmí plést klubům do výchovy, zmínil v projevu Alois HadamczikVideo : Sport.cz

14:52 Petr Dědek, majitel Pardubic, se ptá, Šlégra a Ščerbana (stávajících členů VV), proč chtějí dělat audity, když mohli kontrolovat tok peněz, které dle jeho názoru neúčelně odtékají. „Nemyslím si, že by peníze odtékaly. Všechny projekty byly schváleny výkonným výborem. Vše kontroluje dozorčí rada, kterou byste měl interpelovat," řekl Ščerban. "Máme komisi pro finance, a ta když přijde s pochybením, tak to řešíme."

14:50 Jiří Šlégr na přímou výzvu v diskusi oznamuje, že i při zvolení prezidentem svazu zůstane na pozici místopředsedy Rady České televize. „Zasedá jednou za měsíc, to by určitě nebyl problém," říká.

14:48 Alois Hadamczik se vyjadřuje jako poslední a připouští, že původně ani nechtěl kandidovat, když se nemění celý výkonný výbor. Nakonec se ale rozhodl ucházet se o post prezidenta hokejového svazu i tak s přesvědčením, že při volebním úspěchu přivede na svaz lidí, o které se bude moct opřít. A vyjadřuje i víru, že najde shodu minimálně s padesáti procenty stávajícími členy výkonného výboru.

14:45 Z pětice kandidátů Dominik Hašek reaguje jako první. "Bral jsem to tak, že se výkonný výbor tady nevolí, proto jsem si tým nevybíral. Věřím, že stávající tým dokážu udělat lepší." V podobném duchu mluví i ostatní uchazeči o post šéfa svazu, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr jsou dokonce členy stávajícího výkonného výboru. "Považoval bych za nešťastné to v polovině mandátu před dvěma lety výkonného výboru," tvrdí Šlégr.

14:42 „Musíme udělat forenzní hloubkový audit," řekl Velčovský. Vyzval výkonný výbor, aby rezignoval. „Sami nezmůžete nic. Budete se bát opustit barák, co se tam děje." Byl to zatím nejemotivnější příspěvek na konferenci.

Nesmírně si vážím, že jsem dostal nominaci od Jaromíra Jágra a Martina Straky, říká Jiří ŠlégrVideo : Sport.cz

14:40 Majitel hokejového klubu v Šumperku Vladimír Velčovský v diskusi vyjadřuje podiv na tím, že se s prezidentem svazu nevolí i celý výkonný výbor, protože jde o lidi, který si vybral rezignující Tomáš Král. „Divím se, že nerezignoval celý dosavadní výbor. Bylo by to normální, když dostanete do čela nového šéfa. A úplně mě drásá, jak neustále oddělujeme extraligový a výkonnostní hokej," tvrdí.

14:35 Sadil říká: "31. ledna 2023 skončí smlouva a pokud přijde nový prezident svazu a bude výkonný výbor chtít, aby projekt Dukla Litoměřice skončila, tak si nic nestane." Hadamczik reaguje: „Stane se to, že bude více peněz pro hnutí, menší kluby."

14:31 Alois Hadamczik odpovídá: „Měl jsem jinou představu o Litoměřicích. Ne, že to je odvádění peněz ze svazu. Hráči řeknou, že nechtějí jinam, protože se v Litoměřicích mají skvěle. Marek Židlický, hokejová ikona, měla u osmnáctky 15 tisíc hrubého, tvůj trenér bere sto tisíc!"

14:29 Jako první se přihlásil Daniel Sadil z Litoměřic. Chce položit otázku Aloisi Hadamczikovi, ale začíná příběhy. „Lojza mi před dvěma lety vyprávěl ve vlaku, že Dukla je to nejlepší, co se na svazu stalo. A teď vypráví sprosťárny ohledně Dukly. Lojzo, co se změnilo?"

14:25 Začíná diskuze z pléna s kandidáty.

14:22 Jech projev četl, ale nebylo mu příliš dobře rozumět. Nyní přichází poslední projev, prezentuje se Aleš Kmoníček.

14:16 Nyní mají pětiminutové prezentace kandidáti do výkonného výboru. Začíná Ctibor Jech, po něm bude mluvit Aleš Kmoníček. Třetím kandidátem je Otakar Černý, ten už se ale „prezentoval" v rámci prezidentské řeči.

5 kandidátů na prezidenta. Proslovy asi nic nezmění na rozhodnutí především delegátů z klubů, ale kdyby ano, hodně by se to vyrovnalo. Každopádně je dobře, že se 5 osobností přihlásilo a není jasné, jak to dopadne. Snad se za 2 roky zvednou i další oponenti. — Robert Záruba (@robertzaruba) June 18, 2022

14:15 Otakar Černý se snažil prezentovat jako muž konsenzu. „Tým a fair play pro mně nejsou prázdné pojmy," uzavřel svoje vystoupení stávající manažer Síně slávy českého hokeje, jenž se uchází i o uvolněný post ve výkonném výboru, ale kandidátský projev měl jen jeden.

Chci vrátit hokeji týmový pohled, pohled z izolace, zaznělo z úst Otakara ČernéhoVideo : Sport.cz

14:14 Otakar Černý se v projevu zaměřil na spodní hokejová patra. „Hlídáme si svá pískoviště tak, až si s námi nikdo nechce hrát. Úkolem svazu je ve spolupráci se samosprávami prosadit postavit jednoduché tréninkové haly. Platové ohodnocení trenéra musí být stejné jako učitele. Ale taky se musí stále vzdělávat."

14: 09 Otakar Černý: „Slovo prezident se mi tuzemsky i mezinárodně zprotivilo. Mým cílem je vrátit našemu hokeji týmový pohled. Žádná pyramida nesahá k nebi bez silné základny. Nebudu házet bláto na tisíce lidí, které náš český hokej dělají."

14:05 "Je v našem společném zájmu posouvat český hokej jako produkt," uzavírá projev Ščerban. Byla v něm jasná struktura i vize. Nyní přichází Otakar Černý, také on projev čte.

Budu usilovat především o jednotnost celého hnutí, slibuje Bedřich ŠčerbanVideo : Sport.cz

14:01 Bedřich Ščerban v kandidátském projevu připomíná svou dlouholetou funkcionářskou kariéru. „Hokej znám ve všech patrech, vím o jeho bolestech a vnímám ho jako společný produkt nás všech. Budu usilovat především o jednotnost celého hnutí," říká a mluví o nutnosti podpory mládeže i sehnání více peněž do hokeje. Trochu ale jeho vystoupení schází nějaká originalita, je hodně funkcionářské.

13:55 Hadamczikův projev z hlavy je emotivní, používá gesta, zní přesvědčivě. „Svaz musí být důvěryhodný pro vás všechny a to teď není. Svaz se stal obrovským molochem. Jsem přesvědčený, že se dá pracovat s menším počtem lidí a ještě lépe." Nyní ho střídá Bedřich Ščerban.

13:51 Hadamczik mluví i o bronzu z MS. „Hráli nám to tři čtyři hráči. Není obvyklé, aby nám to uhráli čtyři hráči. Dva hráči měli 36 let, pak přijel Pastrňák. Kdyby nebyli... Musíme pracovat s mládeží a hned. Svaz se nesmí plést klubům do výchovy."

13:48 Od Šlégra i Haška to byl velmi profesionální projev. Teď přichází Alois Hadamczik, projev nečte: „Budu mluvit z hlavy tak, jak to cítím."

13:46 Hašek: „Pokud hledáte nejvhodnější osobu do této nekomfortní doby, nemůžete si vybrat lépe než mě."

13:42 Hašek děkuje Tomáši Královi za 14 let, které pro hokej pracoval. Zdůraznil, že se nechce vymezovat vůči svým protikandidátům. V projevu klade důraz na chybějící finance. Chce se podílet na zavedení ministerstva sportu. A chce i větší kompenzace od sázkových kanceláří.

13:39 Dominik Hašek hned na úvod prohlásil: „Kvůli penězům budu hned po zvolení jednat na vládě, abych sehnal víc financí. Jeden z vás mi řekl, že to nedokážu, ale já to dokážu." Myšlenky v projevu se opět shodují s rozhovorem, který poskytl Sport.cz.

13:36 Úvod Haškova vystoupení vyvolal úsměv. U pultíku shodil lampu.

13:35 Na závěr děkuje Šlégr ostatním protikandidátům za fér předvolební souboj a nabízí jim v případě vítězství spolupráci. Nyní přichází Hašek.

13:32 Šlégr čte poměrně emotivní proslov, v němž mimo jiné zaznělo: „Žádám vás o důvěru, hokej je celý můj život. Z ledu jsem si odskočil pár let do vrcholné politiky bojovat za český sport. V Litvínově jsem si vyzkoušel i trenérskou a manažerskou pozici. Kandidatura je pro mne poctou i závazkem." Hodně věcí z jeho projevu koresponduje s rozhovorem, který v týdnu poskytl Sport.cz.

13:30 Jiří Šlégr na úvod: „Kandidatura na prezidenta svazu je logické vyústění mé práce v hokeji. Nesmírně si vážím, že jsem dostal nominaci od Jaromíra Jágra a Martina Straky. Je to i závazek."

13:25 Začíná to zásadní. Nyní se budou představovat kandidáti na prezidenta. Každý bude mít 10 minut na svůj kandidátský projev. Pět mužů si vylosovalo před začátkem čísla, v jakém pořadí budou přistupovat k pultíku. Prvním je Jiří Šlégr, následuje Dominik Hašek, Alois Hadamczik, Bedřich Ščerban a Otakar Černý.

13:23 Návrhová komise připraví usnesení, které má uložit výkonnému výboru za úkol zapracovat systém výchovného do hokejových předpisů tak, aby mohl být definitivně schválen na příští konferenci v roce 2024.

13:12 Změna výchovného má umožnit prakticky volný pohyb v mládežnických týmech s pouhým časovým omezením. Zruší se dosavadní tabulky a kluby budou získávat odměnu za hráče podle toho, do jaké soutěže ho vychovají. Ani uzavření hráčské smlouvy až do 19 let věku hokejisty nebude důvodem k platbě výchovného, začne se vyplácet teprve u seniorských hráčů. Skončit má i zvýhodnění cizinců vůči českým hráčům právě v otázce odstupného.

12:58 Šéf sportovního oddělení svazu Josef Řezníček představuje návrh systému výchovného. Jeho projev ale narušuje hlasité cinkání příborů, protože téměř polovina delegátů se odebrala k bufetu umístěnému v rohu konferenční místnosti pražského hotelu Clarion.

12:45 Delegáti konference kvalifikovanou většinou 57 hlasů schválili úpravu stanov, která pro volební konferenci 2024 počítá s přímou volbou nejen prezidenta, ale i obou viceprezidentů. Zbytek výkonného výboru bude podle změny stanov obsazen v poměru pět za vrcholový a tři za výkonnostní. Protinávrh píseckého zástupce Lukáše Tramby na poměr 4:4 byl po krátké diskusi stažen.

12:35 Dochází k první konfrontaci. Lukáš Tramba z druholigového Písku podal protinávrh, aby od roku 2024 byl do výkonného výboru volen stejný počet zástupců z vrcholového i výkonnostního hokeje. Nyní je návrh, že pět zástupců bude voleno z vrcholového a tři z výkonnostního. Petr Bříza mu ale vysvětlil, že pokud nebude přijat ani jeden z podaných návrhů, nedojde k úpravě stanov (je k tomu potřeba dvoutřetinová většina) a může tak být celá konference „zbytečná", protože by nemohlo dojít k volbě nového prezidenta. Tramba následně protinávrh stáhl.

12:21 Konference pokročila k bodu č. 12. Tím jsou návrhy na doplnění a změny stanov a řádů ČSLH.

12:11 Šeba zmiňuje i kontroverzní půjčku Tomáši Královi, bývalému prezidentovi svazu. "Bylo mu půjčeno 9 milionů korun za úrok 2,5 procenta. Úrok byl tedy vyšší než tehdy běžný úrok v bance. Pan Král vše řádně splatil. Úrok v jeho případě činil 306 tisíc korun."

12:09 Miloslav Šeba, předseda dozorčí rady, čte stanovisko k hospodaření ČSLH. A zmiňuje i smlouvu se společností WSM. Dozorčí rada přezkoumala smluvní vztah a zjistila, že smluvní dokumentace s WSM byla uzavřena v souladu s interními pravidly. „Nebyla povědomost, že by smluvní závazky WSM neplnila. WSM plnila závazky až do zásahu Policie ČR v roce 2017."

Losovačka na konferenci ČSLH. Pětice kandidátů na prezidenta si vytáhla pořadová čísla.Video : Sport.cz

11:55 Petr Bříza končí se svou zprávou o činnosti výkonného výbiru. Nyní následuje zpráva o hospodaření ČSLH.

11:50 Petr Bříza poděkoval Tomáši Královi za práci, kterou pro český hokej vykonal. Stejné poděkování míří i k Liboru Zábranskému, který se vzdal pozice viceprezidenta svazu kvůli svému působení u reprezentace.

11:42 Petr Bříza mluví o hospodaření svazu. V roce 2020 byl výnos svazu 489,4 milionu korun, o rok později 527,2 milionu. Letos se očekává výnos ve výši 589,9 milionu korun. Do výchovy mládeže investoval svaz v roce 2020 151,3 milionu korun a v roce 2021 ještě o dva miliony víc.

11:39 Bříza přiznává, že se nedaří získat finanční podporu od NSA pro ženskou hokejovou reprezentaci směrem k ZOH 2026, zatímco všechny ostatní olympijské sporty v Česku podporu pro své týmy získaly.

11:38 Petr Bříza poděkoval všem, kteří se podíleli na bronzu z MS 2022. Nicméně říká: „Nepovažujeme to za uspokojení a zlom. S výsledky národního mužstva nejsme a ani nemůžeme být spokojeni. MS v Rize (2021) a OH v Pekingu skončilo neúspěchem. Nejsme spokojeni ani s výsledky mládežnických reprezentací. Považujeme to za slabinu našeho hnutí."

11:34 Petr Bříza ve zprávě mluví o mládežnických soutěžích a prezentuje i ranking akademií. Tou pětihvězdičkovou je pouze Kometa Brno.

11:23 Petr Bříza ve zprávě děkuje klubům i regionům, jak zvládly pandemii.

11:20 Zprávu o činnosti svazu od června 2020 do června 2022 přednáší Petr Bříza, viceprezident Českého hokeje. Tomáš Král, který abdikoval k 31. květnu, se konference neúčastní.

11:14 Jednací řád konference byl zvolen 59 hlasy, jeden se zdržel. Volební řád byl schválen jednomyslně.

V Praze právě probíhá konference ČSLH, jejíž součástí bude i volba nového prezidenta Českého hokeje. Na místo už dorazilo všech 5 kandidátů (v abecedním pořadí): - Otakar Černý - Alois Hadamczik - Dominik Hašek - Bedřich Ščerban - Jiří Šlégr pic.twitter.com/T8KlpcSWn3 — Český hokej (@czehockey) June 18, 2022

11:08 Schváleno bylo pracovní předsednictvo konference ve složení Petr Bříza, Aleš Pavlík, Martin Urban. Přítomno je všech 60 delegátů s hlasem rozhodujícím.

11:04 Konference Českého hokeje byla zahájena, řídit ji bude viceprezident IIHF Petr Bříza.

Před začátkem

Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou na konferenci prezident ČSLH (1), viceprezidenti ČSLH (3), předseda dozorčí rady ČSLH (1), zástupci Tipsport extraligy (14), zástupci Chance ligy (14), zástupci II. ligy ČR (14), zástupci krajských výkonných výborů ČSLH (14) a zástupce ligy žen (1). Vzhledem k tomu, že prezident Král a jeden z viceprezidentů ČSLH Libor Zábranský rezignovali, je jejich nástupce oprávněno volit 60 delegátů.

V případě, že by žádný z kandidátů neobdržel v prvním kole volby nadpoloviční většinu hlasů, následuje další kolo, do něhož postoupí dva s nejvyšší podporou.

Kdo bude volit nového prezidenta svazu (60 delegátů): Prezident ČSLH žádný delegát Viceprezidenti ČSLH 2 delegáti Předseda dozorčí rady ČSLH 1 delegát Tipsport extraliga 14 delegátů Chance liga 14 delegátů Druhá liga 14 delegátů Liga žen 1 delegát Krajské výkonné výbory ČSLH 14 delegátů Pozn.: Delegátů původně mělo být 62, prezident Tomáš Král a jeden ze tří viceprezidentů Libor Zábranský ale funkci předčasně položili a nemají tak mandát hlasovat.

Tomáš Král šéfoval českému hokeji od roku 2008 a odchod z funkce oznámil loni v září po zveřejnění informací, že za minulého režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB.

Vzhledem k volbě prezidenta rozhodl výkonný výbor také o tom, že konference zvolí i nástupce za členy, jejichž mandát předčasně skončí, ačkoli podle stanov může nahradit až čtyři z nich kooptací.

Vedle Krále rezignoval již dříve na funkci člena výkonného výboru Libor Zábranský (zamířil jako asistent trenéra k seniorské reprezentaci), další místo by se uvolnilo v případě, že by se novým šéfem svazu stal Bedřich Ščerban, nebo Jiří Šlégr, tedy současní členové výkonného výboru. Na uvolněná místa členů výkonného výboru kandidují Otakar Černý, Ctibor Jech a Aleš Kmoníček. Šéf Pardubic Petr Dědek dva dny před konferencí svou kandidaturu stáhl.

Zvolen bude kandidát, který obdrží v jednom kole volby nejvíce hlasů, a na případná další uvolněná místa kandidát nebo kandidáti, kteří se umístí za ním.