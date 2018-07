Zbrojovka chce hned zpět mezi elitu. Cokoli jiného by byl alibismus, tvrdí kapitán Melichárek

Fotbalisté Brna vstoupí nedělním domácím utkáním s Jihlavou (18 h) do nového ročníku druhé ligy s myšlenkami na okamžitý návrat mezi elitu. „Jiný cíl mít ani nemůžeme. Cokoli jiného by byl alibismus. Všichni v kabině to mají v hlavách,“ tvrdí kapitán Zbrojovky Dušan Melichárek. Podle něj bude mimořádně důležitý vstup do soutěže. „Z utkání s Jihlavou potřebujeme před našimi fandy tři body,“ uvědomuje si brankářská jednička.