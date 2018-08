Pokladníkem jsem poprvé, Drobas bude výběrčí, říká Gebre Selassie sedmou sezónou v Brémách

V bundeslize načnete už svou sedmou sezónu. Jak vám to zní?

Neuvěřitelně. Když jsem totiž na začátku podepisoval ve Werderu svou první smlouvu, vůbec jsem nepočítal s tím, že tady můžu zůstat tak dlouho. Jsem rád, že jsem v Brémách vydržel takovou dobu a snad to ještě nějaký čas potrvá.

Těšíte se stejně jako před tou první?

Možná i víc. Jsem rád, že to už konečně začne, protože příprava byla opravdu dlouhá. Vzhledem k volnu kvůli MS byla snad nejdelší, jakou jsem kdy měl. Sešli jsme se druhého července, takže trvala skoro dva měsíce. A předtím jsme pochopitelně měli individuální plán. Přípravy bylo fakt hodně. Už se nemůžu dočkat, až začne normální ligový režim.

Do Salzburgu odešel váš dlouholetý kapitán Zlatko Junuzovič. Kdo jím bude teď?

Max Kruse. Odchod Zlatka je pro mě osobně velkou ztrátou, protože tady byl můj nejlepší kamarád. Bude mi chybět. Ale už zde byl taky dlouho, šest a půl roku. To je už taky pořádná doba.

Ptám se, zda jste nebyl adeptem na kapitánskou pásku, neboť jste už služebně druhým nejstarším hráčem.

To ano, po Phillippu Bargfredem, který tady stále je. Nemyslím si, že jsem byl ve hře. Kapitána zvolil trenér. Ale byl jsem pověřený držením týmové kasy po Lucovi Caldirolovi, který si teď hledá angažmá. Takže nově jsem pokladník.

Byl jste jím už někdy?

Nebyl, tohle je poprvé. Trenér za mnou přišel, jestli bych to nedělal. A když už za vámi přijde trenér, tak mu těžko řeknete, že ne, že na to nemáte čas (směje se). Takže jsem souhlasil, že to zkusím. A řekl mi, že budu mít na pomoc právě Drobase (Jaroslav Drobný), který bude ta tvrdší ruka. Já dělám administrativu, Drobas je ten výběrčí.

Takže bude takovým exekutorem?

Přesně tak. (směje se)

Budete i určovat, za co a kolik se platí?

Zhruba je to už dané. A když to bude přesto třeba, tak se na tom spontánně dohodneme s kapitánem nebo se staršími hráči.

Už víte, kde budete pokladnu mít?

Vím, ale nemůžu to prozradit! (směje se) Každopádně je na bezpečném místě.

Však na konci sezóny tam může být slušná suma.

To je pravda. A v eurech.

Jaké to je kasírovat takovou hvězdu jako je Claudio Pizarro, pátého nejlepšího střelce v historii bundesligy, který se do Brém vrátil dohrát kariéru?

S Claudiem mám velmi dobrý vztah, takže jsem neměl vůbec žádný problém mu říci, kolik má do kasy zaplatit. Jasně, každý remcá, když má něco dát, ale zaplatil, všechno v pořádku.

Jak jste přivítal jeho comeback?

Měl jsem z toho ohromnou radost. Je to chodící legenda klubu. Každý fanoušek Werderu ho miluje. Jeho přítomnost v kabině je opravdu znát, stejně tak na hřišti. Umí výborně zakončit, to se nezapomíná. Možná už nebude běhat devadesát minut nahoru dolů, ale když dostane balón do nohy, je to stále velmi kvalitní hráč. U soupeře má respekt. Myslím, že není jediného člověka, který by nebyl happy, že je Claudio s námi. Je to strašný sympaťák. Nedělá vůbec žádný rozdíl, jestli se baví s třicetiletým nebo sedmnáctiletým hráčem. Myslím, že i z tohoto pohledu ho opět angažovali. Pro mladé útočníky může být jakýmsi mentorem a předávat jim své zkušenosti. A nemá jich málo.

Hodit se mohou třeba hned na začátku sezóny, který mívají Brémy v posledních letech ne úplně vydařený. Je to teď v kabině nějaké téma, abyste se tomu tentokrát vyhnuli a odstartovali dobře?

Nějaké extra téma to není. Samozřejmě ale chceme sezónu odstartovat dobře. Největší rozdíl oproti předchozím rokům vnímám v tom, že nyní se nastavily cíle a těmi jsou v podstatě evropské poháry. Do sezóny jdeme sebevědomě. Přišli dobří hráči, kádr se kvalitně posílil a posty máme dobře obsazené. Teď půjde o to, jak to dokážeme prodat v soutěžních zápasech.

Vy asi musíte po evropských pohárech hodně toužit, mám pravdu? Naposledy jste je zažil ještě s Libercem při „slavném" vyřazení od Dinama Bukurešť.

Jasně, bylo by to hezký, kdyby se nám po takové době v klubu podařilo evropské poháry hrát. Bylo by to hrozně fajn.

Smlouva vám končí po této sezóně. Máte už nějaké indicie, zda je ve hře její prodloužení?

To je odvislé od dalších věcí. Pochopitelně se tady budu snažit odehrát co nejvíce zápasů, jak jen to bude možné. Ale nezáleží to jen na mně, ale i na dalších okolnostech či plánech klubu. Závisí to také na tom, jak se mi bude dařit. Když nebude, může přijít nějaký zlom a klub řekne, že dá šanci mladým hráčům. Uvidíme.

To s Jiřím Pavlenkou Brémy smlouvu prodloužily. Jak jste to přivítal, že zatím zůstává?

Samozřejmě přivítal. Bylo to udělané způsobem, že se to oznámilo na den fanoušků. Byl to pro ně takový dárek. To je myslím ten nejlepší důkaz toho, jak skvělou sezónu tady odehrál a jakou si tady za ten jeden rok vydobyl u fanoušků pozici. Podával opravdu kvalitní výkony, váží si ho tady. A je fajn, že tady zůstává. Hlavně pro klub. Mít takového brankáře je jistota, že takhle pozice je obsazena kvalitně.

V čem bude následující sezóna z vašeho pohledu jiná? Tedy kromě toho, že poprvé není Hamburk.

To je asi pro všechny ten největší rozdíl. Odpadly nám dva největší zápasy v roce, což derby s Hamburkem bylo. To je pro nás ta největší změna. Jinak je těžké říci takhle dopředu, jak bude sezóna vypadat. Máme teď na papírově relativně příznivý los, takže doufám, že to odstartujeme dobře a odbouráme ten trend špatného vstupu do sezóny a následného dohánění. Věřím tomu, že máme kvalitu něco dokázat.

Nemrzí vás nakonec, že Hamburk spadnul?

Jo. Ta atmosféra při zápasech s ním byla výjimečná. Prostě derby, něco speciálního. Je to ztráta dvou velmi atraktivních zápasů pro naše fanoušky. Ti to pochopitelně vidí jinak, jsou asi rádi, že rival spadnul. Ale viděno střízlivým pohledem, i jim to musí chybět.

Myslíte, že se dokáže okamžitě vrátit?

Těžko říci. Druhá liga je velmi náročná. Také jsme teď odehráli v přípravě několik zápasů s druholigovými mančafty a není to nic jednoduchého. Hamburk se o tom ostatně také hned v prvním kole přesvědčil (doma prohrál 0:3 s Kielem). Je to velmi náročná soutěž, takže není úplně jednoduché postoupit hned zpátky. Ale zůstal jim kádr, takže na nic jiného asi pomýšlet nemůžou.

Může někdo ohrozit Bayern, který útočí na sedmý titul v řadě?

(usměje se) To je taky takový evergreen, jestli někdo může ohrozit Bayern. Těžko říci. Určitě by to bylo pro ligu dobrý, aby to nebylo takhle jednoznačný a Bayern nebyl tolik dominantní. Ale vzhledem k tomu, jaký dělají transfery a jaké jsou jejich možnosti, to bude velmi složité.

A kdo by mohl?

Nejpravděpodobněji asi Dortmund. Otázkou je, co další kluby. Hoffenheim má dobrého trenéra a zažitý systém, ale taky budou hrát na více frontách, což se může v lize projevit. Těžko říci, ale nemyslím si, že tahle dominance Bayernu jen tak zmizí.

Není to skoro až nuda?

Může být, ale když se na to člověk podívá, tak je to stejné v každé z lepších lig. Taky je tam jeden tým, který má extrémní možnosti. Ale víceméně je to v každém sportu. Podívejte se na NBA na Golden State Warriors. Ti jsou taky poskládaní ze samých allstar hráčů a stejně se říká, že to ligu trochu kazí. Je to prostě tak, jak to je.