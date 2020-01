Hušbauer na odchodu ze Slavie? Hráč potvrdil zájem z Německa

Ze Sparty zamířil na zkušenou do italského Cagliari. Teď to pro změnu vypadá, že by záložník Josef Hušbauer mohl ze Slavie odejít na další zahraniční štaci. Zájem o služby zkušeného kopáče má podle všeho Fortuna Düsseldorf. Informaci zveřejnil server iSport.cz, kterému sám hráč zájem Fortuny potvrdil. Tiskový mluvčí Slavie Michal Býček pro Sport.cz záležitosti kolem možného Hušbauerova odchodu nekomentoval.

„Zájem klubu můžu potvrdit, ale víc bych to nechtěl komentovat," uvedl Hušbauer pro iSport.cz. Nic bližšího neuvedl. Je jasné, že pro zkušeného záložníka by bylo bundesligové angažmá zajímavou štací. Byť by tažení za dalším mistrovským titulem v dresu Slavie vyměnil za boj o záchranu v nejvyšší německé soutěži.

Možná Hušbauer uvažuje i směrem k budoucnosti. V půlce března mu bude třicet let, kádr Slavie byl nabitý už na podzim a i během zimní pauzy klub z Edenu nakupuje a ještě bude nakupovat. V záložní řadě tak bude pořádný přetlak. A i když Hušbauer v nejvyšší soutěži hrával takřka pravidelně, na podzim si připsal osmnáct ligových startů, do budoucna by to platit nemuselo. A tak je možné, že odejde do Německa.

Už v neděli odletí slávisté na zahraniční soustředění. Bude s týmem i Hušbauer? Nebo se už bude hlásit na testech v Německu? „Přestupové spekulace za klub nikdy nekomentuji," napsal Sport.cz tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. Mluví se totiž o tom, že Dusseldorf nemusí být jediný, kdo má o služby zkušeného záložníka zájem.

Do ciziny by podle informací Sport.cz naopak měl odcestovat talentovaný mladík Patrik Hellebrand, jenž do Edenu míří ze Slovácka a kouč Jindřich Trpišovský s hráčem počítá pro jarní část české nejvyšší soutěže.