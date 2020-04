Trénovat v malých skupinách smějí v bundeslize už i Brémy

Brémy se nově smějí připravovat ve skupinách maximálně po čtyřech lidech. Hráči musejí při jednotlivých cvičeních dodržovat bezpečné rozestupy a zpřísněná hygienická opatření. Sprchovat a převlékat se musejí výhradně doma a při příchodu do tréninkového centra je čekají preventivní lékařské kontroly.

"Ze sportovního hlediska je to pro nás rozhodnutí Senátu pozitivní. Je to důležité poté, co hráči poslední tři týdny trénovali téměř výhradně doma. Můžeme opět přizpůsobit trénink fotbalovým cvičením," uvedl generální ředitel Werderu Frank Baumann.

Německá liga je stejně jako drtivá většina soutěží po světě kvůli pandemii nemoci Covid-19 přerušena. Vedení bundesligy se řídí pokynem UEFA a soutěž se pokusí dohrát.