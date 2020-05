Hušbauera nadzvedla karanténa. Soutěž nebude regulérní, to se můžeme s druhou ligou rovnou rozloučit!

Byl pro vás šok, když jste se o karanténě dozvěděl?

Spíš jsem byl hodně naštvanej. Původně byla dohoda, že v případě nákazy půjde do karantény jen dotyčný hráč a týmu se týkat nebude. Najednou jsme v karanténě všichni. Těšili jsme se na hřiště, na zápasy, teď přišlo tohle. Týdny individuální přípravy byly úplně k ničemu.

Logicky, pokud půjdou i v případě nákazy jediného hráče do karantény celá mužstva, soutěž se stěží dohraje.

S tím se nedá než souhlasit. Bylo přece jasné, že některý hráč ze druhé bundesligy se nakazí. Takhle se opravdu neodehraje nic. Vždyť týmy budou cestovat na zápasy, bydlet v hotelech. Podmínky se sice situaci přizpůsobí, všichni budou maximálně obezřetní, ale není možné si myslet, že další pozitivní test už nikdo z celé soutěže mít nebude. My jsme v Drážďanech také dodržovali maximálně všechna opatření. Udivil mě pak výrok šéfa německého fotbalového svazu. Že prý se nic neděje, že tohle čekal. A že jde jenom o dva zápasy, které zmeškáme.

Půjde o velké znevýhodnění Drážďan?

Rozhodně ano. Budeme čtrnáct dnů bez fotbalu, pak minimálně stejný čas musíme mít na přípravu. Ostatní týmy budou rozehrané, my do soutěže vlítneme po hlavě. Hrajeme o záchranu, je pro nás nereálné, aby liga pokračovala. Takhle nebude regulérní, všichni nebudou mít stejné šance. Nedokážu si představit, že týden po čtrnáctidenní karanténě odehrajeme zápas. Za další tři dny druhý, pak třetí. To se můžeme s druhou ligou rovnou rozloučit a přihlásit se do třetí. Navíc je velké riziko zranění. Co vím od českých kluků, co působí v Německu, spousta týmů má čtyři pět zraněných. A to ještě nezačaly zápasy.

Hostování ze Slavie vám v Drážďanech končí na konci června. Dá se v této chvíli předvídat, kde příští sezonu budete?

Nikdo neví, co bude. Jestli se druhá liga začne hrát, nebo ne. Pochopitelně bych rád co nejdřív věděl, kde od léta budu. Jestli budu v Drážďanech pokračovat, nebo se vrátím do Slavie.