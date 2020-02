Opustí přemožitele Sparty další zkušený hráč? Liberec řeší Breiteho odchod

Kapitán modrobílých v prvním jarním kole na Spartě do hry nezasáhl. Ve středu zálohy na Letné nastoupil Alexandru Baluta a Kamso Mara s Jakubem Hromadou. Liberec s nimi senzačně zvítězil 2:0. Do sestavy se navíc na jeho post tlačí i Achmed Alibekov, který ve druhém poločase se Spartou vystřídal Hromadu. Připravený je rovněž Michal Beran a talentovaný Kristian Michal, který by měl na jaře začít sbírat první minuty.

Vzhledem ke své pravděpodobné vytíženosti a faktu, že Breitemu příští rok pod Ještědem vyprší smlouva, by se teplický odchovanec údajně nebránil změně dresu již nyní. V zimní pauze projevily o služby 30letého záložníka České Budějovice, v minulosti se spekulovalo i o zájmu Baníku Ostrava.

Radim Breite přišel do Liberce v zimě 2016, kdy si ho vyhlédl tehdejší sportovní ředitel Jan Nezmar s koučem Jindřichem Trpišovským. Postupně se pod Ještědem stal klíčovým hráčem a po odchodu Vladimíra Coufala do Slavie i kapitánem. S Ondřejem Karafiátem jsou ve Slovanu služebně nejstaršími hráči. V modrobílém dresu Breite odehrál v nejvyšší soutěži celkem 117 zápasů a vstřelil 10 branek.