Celý týden mi říkali, že Spartu sestřelím, smál se olomoucký kanonýr Chytil

Skvělý start do jarní části nejvyšší soutěže mají za sebou fotbalisté olomoucké Sigmy. Po vítězství v Teplicích zdolali ve 22. kole Fortuna ligy na domácí půdě i pražskou Spartu (1:0), které nepomohl ani nový kouč Václav Kotal. Zároveň si upevnili desátou příčku. Výborným výkonem a šťastným gólem ke třem bodům přispěl dvacetiletý útočník Mojmír Chytil.

Jedenáctý ligový start, první gól a hned vítězný proti Spartě. Co víc jste si mohl přát?

Přišlo i hodně lidí, takže nic. Trefit se poprvé proti Spartě před takovou kulisou a brát tři body, to je asi nejvíc, co může být. Moc jsem si to užil. Pamatuji si úplně všechno.

Z gólu máte zřejmě obzvláště velkou radost?

Jasně! V sobotu mi jeden známý říkal, že fotbal je jednoduchý. Tvrdil, že stačí jen trefit bránu, ne gólmana a bude z toho gól. Já se tím řídil a povedlo se. Balon se ke mně odrazil, a já do něho jen trochu píchnul. Měl jsem velké štěstí, ale bylo to i chtěné.

Prý vám premiérovou ligovou trefu předpověděli?

Celý týden za mnou chodili lidé, spoluhráči, že zrovna já sestřelím Spartu. Váhu jsem tomu nepřikládal, ale samozřejmě, gól jsem vstřelit chtěl. Kdyby ho ale dal někdo jiný, nevadilo by mi to. Potřebovali jsme vyhrát, což se stalo, a to je nejdůležitější.

Skórovat jste mohl ještě dvakrát. Co chybělo, aby se vaše další střely ujaly?

V prvním případě netrefit gólmana, ve druhém přesnost.

Herně to bylo minimálně vyrovnané. Sparta možná měla i více ze hry...

Hráli jsme spíše zezadu. Hodně nás i tlačili, ale odolali jsme a máme obrovskou radost z výhry, z parádního startu do jara. Těch šest bodů jsme si ani nevysnili.

V poslední dvacetiminutovce jste viditelně šlapali vodu. Docházely vám síly?

Je to tak. Když jsem střídal, měl jsem toho plné zuby a myslím, že jsem nebyl sám. Naštěstí jsme to bojovností zvládli a nějak dokopali.

Před zápasem z vašeho tábora znělo, že Sparta po výměně trenéra bude hodně nečitelná. Překvapila vás něčím?

Upřímně, extra ne. Byli jsme připraveni na jejich sestavu. Jen jsme mysleli, že nastoupí Láďa Krejčí, nakonec však hrál více ofenzivní Kanga.

Na jedenáctou příčku už máte osmibodový náskok. Začnete se teď dívat nad sebe?

Vždycky, když to jde, chceme hrát co nejvýš. Nikdo netouží po baráži. Jsme na vítězné vlně a rozhodně máme na to, hrát o vyšší příčky.