Pandemie s kondicí fotbalistů zahýbe. O kolik procent klesne jejich fyzická připravenost?

Podle libereckých kondičních trenérů Petra Hejného a Tomáše Pupkaye by ligoví fotbalisté během individuálního režimu kvůli pandemii koronaviru neměli z fyzické připravenosti ztratit více než 15 procent. Protože nemohou být na hřišti a s míčem, potřebovali by aspoň tři týdny, aby se dokázali dostat zpět do herní formy. Trenéři přístup hráčů chválí a dokonce musí některé i brzdit. Přípravu jim plánují oživit společnými tréninky přes video.

"Podle mě každý tým i my předpokládáme, že určitý pokles tam bude, neboť herní kondice je něco jiného než nějaká aerobní vytrvalost a podobně. Procentuálně to ale nemůže být více než nějakých 15 procent," řekl Pupkay v rozhovoru pro ČTK.

"Nejvíc utrpí herní kondice. Ať už tam nasimulujete jakýkoliv možný trénink, ať jsou to člunkové běhy nebo jakýkoliv teď dostupný trénink, herní kondici se to podobá jen z určité části. Co nás teď zdobilo, že kluci byli schopni vydržet v tempu hrát prakticky celý zápas, to nejvíc utrpí. To nenahradíme ničím jiným než normálním tréninkem," dodal Hejný.

Libereckým hráčům společně ordinují v době domácího režimu po přerušení soutěží tréninky v šesti ze sedmi dnů týdne. Přípravu neustále probírají i s hlavním trenérem sedmého týmu ligy Pavlem Hoftychem. "Konkrétní čas klukům nekontrolujeme, ale myslím, že většina chodí dopoledne. Trénink zabere vždy minimálně hodinu a deset minut," uvedl Pupkay.

Trénink s vlastní vahou

"Kluci mají běžecké tréninky a snažíme se tam pořád udržet i silovou úroveň, takže mají i tréninky s vlastní vahou doma. Nic jiného teď bohužel není možné, takže to prostřídáváme, aby je to bavilo. Je ovšem hodně těžké udržet je v nějaké míře trénovanosti, když vůbec nevíme, jak to bude dál vypadat. Nejtěžší je teď udržet motivaci, proč trénovat," dodal Hejný.

Hráči nechodí jen na klasické výběhy. "Dá se říct, že chvíli mají sprinty a chvíli méně intenzivní běh. My to počítáme v intenzivních metrech, protože moderní fotbal je založený hlavně na rychlosti. Co se týká intenzivních tréninků, hráči odběhají asi tři kilometry, pak běhají i méně intenzivní metry a ty jsou pak v kilometrech úplně jinak," podotkl Pupkay. "Máme napočítané, že nám odběhají asi 70 procent z toho, co jsme byli zvyklí z celkového týdne normálně dělat. Některé věci prostě v individuálním tréninku nedokážeme nasimulovat," doplnil Hejný.

Návrat do formy? Bude to těžké

Je mu jasné, že hráči po návratu do klasického tréninku budou potřebovat delší čas na nabrání formy. "Bude to těžké. Potřebovali bychom trénovat aspoň tři týdny, abychom se dokázali dostat už do nějaké pohody. Ze začátku bude ten trénink muset být na nižší úrovni, aby se kluci nezranili. Takže tuhle dobu bychom si přáli, ale jak to bude, to uvidíme. Pro všechny týmy to bude stejně těžké," poznamenal Hejný.

Sporttestery hráčům nedali. "Nevíme, jak dlouho tento stav potrvá. Zatím to vypadá, že ještě měsíc, spíš dva se hrát nebude. Nechtěli jsme z toho důvodu hráče ještě nějak extrémně kontrolovat a peskovat, že bychom jim kontrolovali každý rok. Nechceme je ještě více dostávat do nějakého povinného režimu. Tréninková morálka mužstva je velmi dobrá," řekl Hejný.

"Máme o každém hráči objektivní číslo, neboť je testujeme průběžně na každém tréninku na našich GPS. Takže ta kontrola nemusí být až tak extrémní, přesně vědí, co mají dělat. Někteří trénují tolik, že je v některých činnostech musíme brzdit a to i teď," uvedl Pupkay. "Nechci ani vidět, co u toho nejpracovitějšího probíhá," dodal s úsměvem Hejný.

Rozdílné tréninky pro brankáře

Velmi rozdílné tréninky mají i nyní při domácím režimu gólmani oproti hráčům v poli. "Brankáři mají vlastní individuální plán, zaměřený na výbušnost, sílu, kroková či koordinační cvičení. Například vůbec neběhají intenzivní kilometry," přiblížil Pupkay. "Mají doporučení to dělat někde v parku, na trávě. Jednoduchá odrazová cvičení, ale bohužel k tomu nemají silovou část, kdy jsme schopni vynést ven půlku posilovny," dodal Hejný.

V dalších dnech zařadí i společnou videopřípravu. "Něčím jsme se inspirovali. Chceme zařadit trénink, co se týká společné videokonference. Máme v plánu to něčím oživit. Budeme to muset poskládat tak, aby kluci nedělali pořád to samé, aby je to motivovalo. Vycházíme z toho, co kluci znají, aby to technicky zvládli. Nechceme vymýšlet zbytečně složitá cvičení, aby se nám při tom náhodou někdo nezranil," dodal Hejný.