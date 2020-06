Příbram - Liberec 2:1 Klíčová výhra pro Horváthův tým. Příbram po dvaadvaceti kolech doma uspěla

Na promočený a hustým deštěm zkrápěný příbramský trávník nastoupily oba týmy bez svých klíčových opor. Domácím chybělo zraněné srdce týmu Rezek, hostům vykartovaná stoperská dvojice Karafiát–Kačaraba, kterou nahradili Mara s Hromadou. Navíc na lavičce zůstal Nguyen a do branky šel podruhé v ligové kariéře Knobloch.

V Příbrami pršelo už dva dny, což hřiště značně poznamenalo. Na nevyzpytatelném trávníku se zpočátku lépe pohybovali hosté, ale ani oni nevyužívali možnosti střel z větší vzdálenosti. V blízkosti obou šestnáctek totiž dominovaly obrany.

Nového parádní trefy

První šanci měl Slovan, když Baluta našel v šestnáctce Rondiče, který přeskočil Kingueho, ale hlavičkoval jen do břevna. Příbram svoji šanci po čtvrt hodině využila. Po faulu na Polidara kopal Nový z devatenácti metrů trestný kop a míč kolem zdi poslal přesně k levé tyči, kam Knobloch nedosáhl.

Domácí vycítili šanci na tři body a převzali taktovku hry. Liberec vsadil na brejky a jeden mu téměř vyšel. Baluta se ale rozhodl pro lob a přehodil Melichara i břevno jeho branky. K první střele z dálky se odhodlal příbramský Kvída, jenže trefil sedmou řadu sedaček za Knoblochovou brankou.

Po necelé půlhodině se domácí radovali podruhé. Akci rozjel Melichar, Cmiljanovič míč zatáhl po levé straně, v šestnáctce našel Zorvana, který si všiml rozběhnutého Nového, který přesnou střelou překonal Knoblocha podruhé.

Trenér Příbrami Pavel Horváth.

Ondřej Deml, ČTK

O pár minut později měla Příbram třetí šanci, ale Zorvan v rozhodující chvíli uklouzl. Domácí však rychle získali míč, Antwi však hlavičkoval jen do náruče Knoblocha. Na mokrém terénu sudí Julínek musel řešit tvrdé skluzy na obou stranách a byl mnohdy velmi tolerantní. V závěru zápasu chyboval Cmiljanovič, Pešek se dostal do brejku a střelou po zemi vrátil hosty do hry.

Neproměněné šance

Středočeši převzali aktivitu, ale po trestném kopu Nového nedokázali přesně zakončit v přehuštěné šestnáctce Slovanu. Na druhé straně měl slibnou příležitost Baluta, ale vybojoval jen rohový kop. Blízko gólu byli naopak domácí.

Zorvan se protáhl do šestnáctky, opět našel Nového, jenže ten netrefil pořádně míč. Slovan v následujících minutách zamkl domácí v jejich šestnáctce a Pešek ji zkusil z úhlu, ale sestřelil Cmiljanoviče, podobně si o chvilku později vedl Zeman, který trefil Dramého.

Příbram se vymanila z tlaku, Polidar to zkusil z dálky, ale rotující míč se vyhnul tyči. Tu o pár minut později po trestném kopu trefil Antwi. Šanci měli i hosté, centr do šestnáctky domácích propadl až k Rondičovi, ale ten pálil těsně nad břevno. Hosté se hodně rozčilovali, když Melichar skočil pod nohy Kuchty, který přes něj přeletěl, ale příbramský gólman byl u míče dřív. Příbram v závěru už cenné tři body uhájila.