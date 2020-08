Zapalte svíce za Matyáška! Osud malého sparťana dojal fanoušky

První domácí zápas má potvrdit optimistický začátek sezony. Než ale fotbalisté Sparty kopnou do míče, čeká je a jejich fanoušky smutná chvilka. Před utkáním s Olomoucí uctí památku ani ne tříletého Matyáška. Ačkoliv se malý fanoušek na letenský stadion nikdy nedostal, jeho smutný příběh vzal za srdce celou sparťanskou obec.

Tatínek i dědeček ho od narození vedli ke Spartě. Název klubu uměl vyslovit skoro dřív než slovo máma. Miloval míč i hřiště, proto všichni v rodině věřili, že z něj jednou bude fotbalista.

Jenže koncem července teprve dvouapůlletý Matyášek nečekaně zemřel. Jeho tatínek Miloslav Zlesák pak na sociální síti požádal sparťany, ať za jeho zesnulého syna zapálí svíčku. Smutný příběh vzal za srdce všechny fanoušky, takže svíček hořelo opravdu hodně.

Nedávno jednoho z naší sparťanské rodiny postihla obrovská tragédie. Prosíme na zápase s Olomoucí uctění památky malého MATYÁŠE minutou ticha a i pro podporu Míly a jeho ženy v tomto pro ně přetěžkém okamžiku, kdy se musí vyrovnávat s nepochopitelnou ztrátou jejich pokladu. Diky! pic.twitter.com/367ozX6X2E — Sparta Forever (@spartaforever) August 27, 2020

„Příběh se dotkl všech sparťanů, mohutně ho sdíleli, kondolovali a snažili se pro pozůstalé něco udělat. Jeden z fanoušků kontaktoval i nás jako klub a my jsme následně rodině poslali alespoň dresy se jménem Matyášek na zádech," uvádí Sparta na svém webu.

Během letní přestávky nás opustil velký sparťan Matyášek. Všechny v klubu nás jeho odchod zasáhl. Před zápasem s Olomoucí uctíme jeho památku. #acsparta



➡️ https://t.co/alk3X6U1Kj pic.twitter.com/NxhZxDguUa — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 29, 2020

„Matyášek nám odešel a manžel poprosil fanoušky, aby za něj zapálili svíčku. Nevěřili jsme vlastním očím, kolik lidí reagovalo, bylo to úžasné. V tak těžké chvíli nám to hrozně pomohlo, věděli jsme, že na to nejsme sami," vzpomíná maminka Michaela.

Reagovali i zcela neznámí lidé

„Vzalo to za srdce i lidi, kteří nás vůbec neznají, a my jim upřímně děkujeme. I Sparta se k nám postavila úžasně. Matyáškovi jsme slibovali, že až trochu vyroste, vezmeme ho na stadion a on zažije atmosféru. Moc pro nás znamená, že se na Letnou dostane aspoň teď, symbolicky, díky tomuto textu. Sparta prostě není jen o fotbale, je o lidskosti, srdečnosti," kvituje paní Michaela.

Nejmladšího z jejích tří synů si celý stadion připomene na velkoplošných obrazovkách před zápasem proti Olomouci, na kterém budou přítomni pozůstalí po malém sparťanovi.