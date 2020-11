Soud s Opavou nebude, porušení opatření proti koronaviru se neprokázalo

Případ nedohrání fotbalové ligy tedy konečně skončil. Disciplinární komise LFA koncem července zahájila řízení s Opavou kvůli možnému nedodržení nastavených opatření proti šíření koronaviru. Podnět na základě informací z ministerstva zdravotnictví podal ligový výbor, pohrozil dokonce i soudní dohrou. Právě kvůli nákaze covidem-19 u jednoho hráče v týmu Slezanů se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu.

Slezský klub od začátku jakékoliv provinění popíral. A disciplinárka mu nakonec dala za pravdu.

ℹ Disciplinární řízení se Slezským FC je u konce



🗣 „Velice nás těší, že se potvrdilo to, co jsme veřejně deklarovali. Musím ale konstatovat, že celý proces se dle mého názoru dal řešit jinou cestou,“ uvedl ředitel SFC Jaroslav Rovňan. 👇https://t.co/8mB2GrEIyz#OpavoPojdme — Slezský FC Opava (@sfcopava) November 19, 2020

„Důvodem zahájení disciplinárního řízení bylo vážné podezření ohledně postupu klubu v případě hráče, u nějž byl prokázaný pozitivní test na covid-19. V průběhu řízení došlo nicméně k upřesnění a dovysvětlení původní znepokojivé informace. Klub předložil a doložil informace o svém postupu v daném případě," předesílá předseda komise Richard Baček.

„Dotazované orgány veřejné moci poskytly na opakované žádosti ze strany LFA upřesnění původní informace, která vedla k vážnému podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, a to v rozsahu, jaký umožňují předpisy na ochranu osobních údajů. Z důkazů, které se nám podařilo shromáždit, nebylo prokázáno, že by klub vědomě umožnil hráči pokračovat v tréninkové činnosti poté, kdy se u něho projevily příznaky covid-19, nebo, že by došlo k uvedení vědomě nepravdivých informací o průběhu onemocnění hráče. Proto jsme neshledali, že by mělo ze strany klubu dojít ke spáchání disciplinárního přečinu," vysvětluje šéf disciplinárky.

Řízení nás dehonestovalo, mrzí klub

Slezané jsou samozřejmě spokojeni. „Velice nás těší, že se potvrdilo, co jsme veřejně deklarovali. Musím ale konstatovat, že celý proces se podle mého názoru dal řešit jinou cestou. Mrzí mě, že samotné zahájení disciplinárního řízení od počátku dehonestovalo nejen celý klub, ale i daného hráče," poukazuje na klubovém webu ředitel Jaroslav Rovňan.

„Spojovat narušení regulérnosti soutěže s onemocněním covid-19 v době celosvětové pandemie mi přijde zcela za hranou. Každopádně jsme rádi, že je záležitost za námi. Děkuji Disciplinární komisi LFA, která nebyla v jednoduché pozici, za její rozhodnutí. Rád bych za událostí udělal tlustou čáru a beru ji za uzavřenou," dodává Rovňan.

Komise upozorňuje, že bude i nadále bedlivě sledovat postupy klubů a chování osob zúčastněných na utkání s ohledem na dodržování preventivních pravidel. Podle novely disciplinárního řádu z letošního 1. září může být již samotné jejich porušení shledáno jako přečin s důsledky obsaženými v příslušných ustanoveních řádu.