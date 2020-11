Nazlobený Ondrášek po další ztrátě Plzně: Takhle to dál nejde

Z Českých Budějovic vyrazil před devíti lety do zahraničí. V sobotu se na jih Čech útočník Zdeněk Ondrášek vrátil v dresu Plzně. Po bezbrankové remíze v duelu 9. kola fotbalové ligy byl český reprezentant notně rozmrzelý.

„Na zápas jsem se těšil, byl jsem hodně motivovaný. Nakonec jsem hrozně zklamaný," povzdechl si Ondrášek. Viktoria v posledních dvou zápasech nedala gól, získala jediný bod. Na tým, který má mistrovské ambice, zoufale málo.

„Hrajeme za Viktorku, pro nás by byl vždycky bod málo. Když dva zápasy v řadě nedáme gól, jako útočníka mě to hodně bolí. Takhle to prostě nejde," řekl Ondrášek. Proti Dynamu kopali Západočeši 16 rohů a spoustu dalších standardek. Bezúspěšně.

„Nevím, jestli jsme měli šance, spíš takové předšance. Chyběla nám dravost, hladovost po gólu, střelba. Když nebudeme střílet, nebudeme dávat góly. To je těžké," podotkl Ondrášek, který do Plzně přišel v létě z Dallasu. V šesti ligových duelech zaznamenal tři branky. Ale ani on Viktorii v Budějovicích nespasil.

„Mohli jsme dát gól v první minutě, ale to je všechno kdyby. Je jedno, jestli dáte gól v první nebo v poslední minutě. Prostě dopředu toho bylo málo," dodal plzeňský útočník.