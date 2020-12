Houska přiznal zklamání z další remízy

„Bohužel, tyhle ztráty jsou úplně zbytečné. Náš výkon hlavně ve druhé půli nebyl dobrý, tak jsme zase ztratili dva body. V prvním poločase to ještě bylo celkem v pořádku. Chybí nám ale zakončení, na centry máme ve vápně málo hráčů. Bohužel druhý poločas jsme zahráli velice špatně. Příbram přidala, a dokonce nás i přestřílela. Dostat se do vyložené šance a zakončit ji, to je teď náš největší problém. V posledních dvou zápasech jsme ztratili čtyři body, a pokaždé v posledních minutách. Bohužel. Budeme muset něco změnit, protože naše hra teď není dobrá," přiznal kouč Radoslav Látal.

Velké zklamání cítili i hráči, což přiznal autor gólu Sigmy a v utkání její nejlepší hráč, záložník David Houska. „Zápas jsme měli dobře rozehraný. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší. Příbram začala ve druhém poločase hrát, vytvořila si několik šancí a my jsme podruhé v řadě nebyli schopní dohrát zápas do vítězného konce," litoval.

Odmítl, že by se Sigma po změně stran bála o výsledek a zatáhla se. „Neřekl bych, že to byl vyloženě strach. Ztráceli jsme jednoduché míče a nedařilo se nám podržet balon, z toho pak pramenil tlak Příbrami. Na druhou stranu Příbram pak neměla co ztratit, takže vysunula hru dopředu, začala hrát lépe a vyrovnala," konstatoval Houska.

Brankář Příbrami Ondřej Kočí inkasuje z penalty.

Luděk Peřina, ČTK

„Alespoň jeden z těch dvou zápasů, které jsme ztratili, bychom měli zvládnout. S Pardubicemi to byly poslední tři vteřiny, tentokrát poslední tři minuty do konce. Nevím... Takové zápasy prostě musíme dohrát lépe. Chtěli jsme vyhrát a dotáhnout se v tabulce výš. Bohužel se nám to nepodařilo. Ale nevidím důvod, abychom se v dalších zápasech báli hrát. Remízy nás neskutečnou štvou, jet za týden do Teplic se strachem však nepřichází v úvahu," zdůraznil záložník Olomouce.