Kapitán nehrál, nováček padl a kouč smutnil: Fotbal nám ukázal odvrácenou tvář

Byť proti Českým Budějovicím nepodali vůbec špatný výkon. „Škoda, byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme nebyli efektivní především ve vápně," povzdechl si stoper Martin Šejvl. „Fotbal je někdy krutej a dneska nám ukázal odvrácenou tvář. Nemáme se za co stydět. Podali jsme velice bojovný výkon, smůla, že jsme nedali gól. Chyběla třešnička na dortu," přitakal smutně trenér Jaroslav Novotný.

Pardubičtí byli v první půli aktivnější, jenže hosté v závěru udeřili z penalty a poté ještě rozezvučeli břevno. Domácí o pauze změnili rozestavení, posílili ofenzivu, na hřiště postupně přišli oba Brazilci, nejlepší střelec mužstva Huf i další útočník Petráň. Jenže z tlaku rezultovala jen krásná rána Surzyna do tyče. „Řekli jsme si, že musíme dávat balony do vápna a hodně střílet. Všechno tohle tam z naší strany bylo, ale do brány nic nespadlo," litoval Šejvl.

Zleva Tomáš Solil z Pardubic a brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Michal Krumphanzl, ČTK

V 57. minutě mu přitom na chvíli zatrnulo. Když se po souboji s ním procpal k míči Alvir a po jeho pasu skončil balon v pardubické síti podruhé. Sudí však situaci zkonzultoval s VAR a gól pro předchozí nedovolený zákrok chorvatského útočníka na Šejvla neuznal.

„Strčil do mě, myslel jsem si, že to je faul a hned to taky říkal sudímu, který to jako faul pak i vyhodnotil. Bohužel nám to stejně nebylo k ničemu platný," ušklíbl se obránce Východočechů. Dynamo se totiž regulérní trefy přece jen dočkalo, když v závěru z brejku srazil domácí borce do kolen levačkou právě Alvir.

Zleva Marko Alvir z Českých Budějovic a Filip Čihák z Pardubic.

Michal Krumphanzl, ČTK

Pardubické vedle porážky bolí i ztráta kapitána Jeřábka, jehož v základní sestavě nahradil Filip Čihák. „Honza má problém se zadním stehenním svalem. Nedokážu říct, jak dlouho bude chybět," komentoval Novotný absenci defenzivního záložníka, jenž patří k lídrům mužstva.