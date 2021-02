Bod bereme, ale o výhru jsme přišli zbytečně, říká teplický Moulis

„Před začátkem utkání bychom ten bod brali, ale tím, že jsme se dostali do vedení, byla velká škoda, že jsme to neudrželi. Ta penalta byla zbytečná, dáváme si furt góly sami. Ale v naší situaci bereme každý bod," připomněl nelichotivé postavení Teplic Moulis.

Už v první půli jste měl velkou šanci, ale nechal jste se odzbrojit Fillem. Nebyl jste dostatečně rychlý?

Martin Macej mi tam dal velmi dobrý balon za obranu. Viděl jsem, že Laštůvka vyběhl z brány a chtěl jsem jen píchnout vedle něj. Jak jsem se ale zbrzdil s míčem, tak Fillo mě dohnal, a ještě mi ten balon ukopnul. Byla to velká škoda, že už toto nebyl gól.

Na co jste se chystali v týdnu? Bylo zná, že Baník není v pohodě?

Asi jo. Je to velký klub, kterému se teď moc nedaří. Takže ten tlak na ně je velký. Ale to je v lize asi na každého. Věděli jsme, že Ostrava bude hrát dlouhé balony za nás a taky to tak bylo. Chtěli jsme navázat na minulý zápas se Slavií (1:1), který jsme dobře odpracovali. Dneska jsme to taky dobře odpracovali. Byl to vyrovnaný zápas a asi zasloužená remíza.

Zleva David Černý z Teplic a Ondřej Šašinka z Ostravy.

Sznapka Petr, ČTK

V 61. minutě sudí Ondřej Ginzel odpískal penaltu, kterou pak ale na doporučení VARu odvolal. Jak jste na tuhle situaci nahlíželi na hřišti?

Upřímně, já jsem to neviděl, takže jsem se trochu bál, když se šel dívat na video. Ale Tomáš Kučera, který u toho byl, říkal, že se tam srazili dva Ostraváci. Takže ten verdikt byl správný.

Krátce nato jste přivedl Teplice do vedení. Byla to ideálně využitá ztráta soupeře?

Myslím, že ano. Vypíchl jsem přihrávku a balon se dostal ke Kubovi Marešovi. Hned mi to poslal mezi beky zpátky a já to dal z jedničky podél nohou Laštůvky. Jsem za ten gól rád, protože jich moc nedávám. Škoda, že nebyl vítězný.

Zleva Tomáš Kučera z Teplic, Daniel Tetour a Daniel Holzer z Ostravy.

Sznapka Petr, ČTK

V závěru jste výhru ztratili po možná trochu zbytečné penaltě. Souhlasíte?

Naprosto. Ten hráč už byl téměř vytlačený z vápna, zády k brance. Bylo to špatně vyhodnocené, hloupý faul a zbytečné vyrovnání. Ale my musíme sbírat po každém bodu a třeba bude tento nakonec rozhodující.