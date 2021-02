Beauguel polil jubilanta Limberského na oslavu výhry v jeho čtyřstém zápase vodou. Je to hovado, smál se plzeňský bek

Co jste říkal jeho legrácce?

Když přešlapoval poblíž, myslel jsem, že jde po mně na rozhovor. Je to hovado, nevím, co si to David dovolil. Mám řídké vlasy, vypadal jsem jako blbec. (smích). Teď ale vážně. Bogymu jsem hned po zápase poděkoval. Gólem mi zpříjemnil jubileum. Sám hrál stopadesátý ligový zápas, takže to všechno vyšlo skvěle.

Víc odehraných duelů v elitní soutěži má z aktivních fotbalistů už jen váš bývalý parťák z Viktorky Milan Petržela...

Však jsme si taky před utkáním psali. Milan si vzpomněl, že čtyřstý zápas odehrál shodou okolností taky v Brně, ale prohrál. Jsem moc rád, že jsem měl víc štěstí.

Jaké to bylo se Zbrojovkou utkání?

Byl to boj. Vždyť Brňané, jimž rozhodně nepřeju nic špatného, hrají o záchranu a taky nutně potřebovali body. Mám radost, že jsme je urvali my.

Z Brna vezeme domů tři body!!! Gólem při svém 150. ligovém utkání rozhodl @JDavid_Beauguel.#fcvp #BRNPLZ pic.twitter.com/mO0yKh6jta — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 27, 2021

Honila se vám čtyřstovka před utkáním hlavou?

Snažil jsem se z ní takové myšlenky vyhnat. Jenže hodně lidí včetně mých nejbližších mi to předhazovalo. Snažil jsem se soustředit, abych podal co nejlepší výkon a pomohl mužstvu. To se snad povedlo. Těší mě, že mi jubileum nezhořklo.

Před týdnem jste doma porazili i Bohemians. Vracíte se na vítěznou vlnu?

Doufám, že ano. Chtělo by to ale pět nebo šest výher za sebou, abychom se dotáhli k pohárovým příčkám. K nim nám nějaké bodíky ještě chybějí. Snad jsme nastartovali nějakou hodně úspěšnou šňůru.

Zápas v Brně začíná!

David Limberský se dnes stává teprve osmým hráčem v historii samostatné české soutěže, který dosahuje milníku 400 odehraných zápasů.

GRATULUJEME, LEGENDO! ❤️💙 #fcvp #BRNPLZ #Limba400 pic.twitter.com/3CcjSrTMDp — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) February 27, 2021

Bude doma aspoň malá oslava?

Manželka má sedmadvacáté narozeniny, tak bychom to asi měli společně zapít. Vlastně nemůžeme, vždyť nás v úterý čeká pohár s Hradcem.

Co se všechno muselo sejít, abyste mohl nastoupit ke čtyřstému ligového duelu?

Musel jsem dodržovat životosprávu. Měl jsem navíc štěstí, že se mi vyhýbala vážná zranění. A taky se mně dařilo udržovat si stabilní výkonnost. Díky tomu všemu jsem se dočkal takové obdivuhodné cifry.

V dobré formě se zdáte být i teď...

Nepřipadám si na sedmatřicet. Je to i zásluha trenérů, kteří mi dávají v přípravě pořádně zabrat. Ale já to potřebuju. Jen tak si můžu prodloužit kariéru.