ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Síla laviček bude v závěru ligy velmi důležitá

Výkon Jablonce navázal na vítězství se Spartou. Ukázal totiž, že umí i na dobrém terénu, nejen na svém hřišti, které je poničené, ale má tam výhodu, že ho zná, a dokáže se s ním vypořádat lépe, než soupeř. V Plzni hrál Jablonec velmi dobře, technický ofenzívní fotbal mu je vlastní.

Pobavila mě reakce Petra Rady. Známe se léta a velmi dobře. Každý z nás trenérů je na lavičce nějaký. Někdo je potichu, někdo je impulzivní, chování trenéra na lavičce nebo vedle ní ale nevypovídá nic o jeho kvalitách. Ty se projevují v něčem jiném. Petr je hodně impulzivní, čemuž rozumím, protože jsem byl stejný. Petr má pravdu v několika věcech. Rozhodně těžký terén neberou jako svoji výhodu. Spartu v dohrávce přehráli, protože šli za vítězstvím víc, než soupeř.

A jak už jsem řekl, na terén se lépe připravili a vyhráli zcela zaslouženě. V Plzni na výborném hřišti podali velmi kvalitní fotbalový, kombinační a taktický výkon. Tedy není to o tom, že by jim něco vyhovovalo víc a něco méně. V tom má Petr Rada stoprocentní pravdu a jeho hráči to na trávníku, ať je jakýkoliv, potvrzují.

Hodně se teď mluví o náhradnících a kvalitě laviček. Záleží na tom, kdo s kým hraje. Pokud v souboji silných týmů mají oba široké a kvalitní kádry, ten rozdíl se smazává. Pokud ale mužstvo tak široký kádr nemá, protože si to nemůže třeba z finančních důvodů dovolit, pak se to projeví. Ukázalo se to v duelech Sparty se Slováckem a Liberce se Slavií. Oba se rozhodly ve druhé půli, v té první byly hodně vyrovnané.

V Liberci se nehrál moc krásný fotbal, ale měl nasazení, byla v něm spousta soubojů a faulů. Po vyrovnané první půli, v níž podle mne byl Liberec v některých momentech lepší, rozhodlo v té druhé střídání. Jestliže do zápasu nastupují Kuchta, Provod, Ševčík, Traoré, van Buren, což jsou hráči, kteří by jinde byli v základu, pak to je obrovská síla, která se musí nutně projevit. Což se také stalo, a vůbec není podstatné, že jediný gól zápasu dala Slavia z penalty.

Když se podívám na Letnou, pak toto utkání bylo tomu v Liberci v lecčems podobné. Jistě, Spartě chybějí zranění útočníci i další hráči, ale Slovácko je po karanténě, projevila se únava po dohrávce v Olomouci. Jeho kádr tak široký není. Ve vyrovnané první půli bylo nebezpečnější než Sparta. Ve druhé se situace obrátila, a to ještě dřív, než na trávník přišli Plavšič s Wiesnerem a další hráči.

Když si kromě dvou již jmenovaných přidáte další střídající, tedy Součka a Karabce, k tomu připočtete pět shora zmíněných slávistů, pak máte pohromadě devět hráčů, kteří by jinde byli v základu. To je skoro celá jedenáctka, a hodně kvalitní. Síla laviček a zdravotní stav budou ve vrcholící lize stále víc rozhodovat. Pokud týmům, bojujícím o poháry, vypadne někdo ze základní sestavy, a nebudou mít rovnocennou náhradu, pak to pro ně bude velký handicap.

V boji o záchranu jsem očekával, že Brno po výhře v Českých Budějovicích přidá nějaké body i s Pardubicemi. Bylo jasné, že to s nimi bude mít těžké, hrají v euforii, s psychickým uvolněním, první sezóna jim vyšla, nemusejí se ničeho obávat, bodů mají dost. Navíc to je velice pracovitý tým, který dokáže být hodně nebezpečný. Brno hrálo dobře, sice dostalo gól, ale srovnalo, jenže doplatilo na svoji největší bolest, kterou je koncovka. To se mu stává pravidelně. Pokud ale chce pomýšlet na záchranu musí udělat šňůru alespoň tří vítězných zápasů. A to se mu nedaří.

Překvapila mě Příbram vítězstvím ve Zlíně, ale na jejím postavení se mnoho nezměnilo. V mnohém o ní platí to, co o Brnu. Pokud nebude pravidelně bodovat, šanci na záchranu si nevybojuje. Opava znovu prohrála, ale Teplice si přivezly pro ně zlatý bod z Olomouce. Pořád je ale od sestupových příček dělí jen čtyři body, takže jistotu záchrany zdaleka nemají. Na chvostu tabulky to tedy bude ještě zajímavé."