Ať Hložek zůstane, je mimořádný jako v jeho letech Baroš, přeje si Vrba

Hložek dal čtyři góly, hned v poločase střídal. Nakonec se o korunu krále střelců podělil se slávistou Kuchtou.

„Adam měl v týdnu zdravotní problémy a do čtvrtka ani netrénoval. Pak se poprvé zapojil s mužstvem. Naštěstí v pátek po tréninku řekl, že je připraven na část utkání. V prvním poločase nám mimořádně pomohl. Je vidět, že roste ve výjimečného fotbalistu. Doufám, že bude pokračovat dál," oceňuje trenér Pavel Vrba v rozhovoru pro klubový web.

„Když se necítil úplně dobře, nebyl důvod do toho zasahovat. Zvlášť, když ho čeká náročný program s reprezentací. Svým způsobem jsme ho i šetřili, aby si mohl plnit své reprezentační povinnosti," dodává Vrba.

O čem ještě kouč druhého týmu tabulky mluví?

Jak těžké bylo Hložka vystřídat- Král střelců je jen části jeho kapitoly. Má osmnáct let, řekl bych, že bude mít ještě spoustu příležitostí, aby to potvrzoval v příštích sezonách.

O obavě, aby o Hložka v létě nepřišel - Dohoda je taková, že tady bude působit i v další sezoně. Ale znáte to, ve fotbale se může stát spousta věcí. Všechno je otevřené. Ukazuje svou kvalitu a já bych byl rád, aby nám pomohl v kvalifikaci o Ligu mistrů a k tomu, abychom byli v příští sezoně ještě lepší než v této. Uvidíme, co se stane. Možná po mistrovství Evropy, možná později. Nedokážu říct, jak to dopadne. To po mně chcete hádání z křišťálové koule.

O Hložkových kvalitách - Já jsem viděl v jeho letech jednoho mimořádného hráče, a to byl Milan Baroš, který také naskočil brzo. Byl velice silný a pak byl úspěšný i v zahraničí. Adam je podobný typ stejných kvalit. Myslím, že i on má před sobou hodně zajímavou budoucnost, tak jako měl Baroš. Přeju mu, ať to tak je. Uvidíme, jak rychle to bude.

O Hanckovi, jemuž končí hostování - Řešíme oboje varianty. Může se stát, že bude pokračovat i že ne. Uvidíme, jednání probíhají.

O letních změnách v kádru- Kdo přijde, vám neřeknu. Jednání probíhají a zatím není nic takového, že bychom mohli říct jméno. Jednáme s hráči, kteří by měli do Sparty přijít. Doufáme, že budou jednání rychle uzavřena, aby s námi byli už na zahájení přípravy. Co se týká odchodů, jedním z končících hráčů je Libor Kozák.

🎥 VRBA | „Sparta má v Adamu Hložkovi mimořádného hráče. V jeho věku s takovou kvalitou a počtem gólů. Myslím si, že roste ve skvělého útočníka.“



Trenér Sparty Pavel Vrba po výhře 6:1 nad Brnem. #acsparta



➡️ https://t.co/jPZiyZ9Hck pic.twitter.com/wpkMut6kSF — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 29, 2021

O soupeřích pro druhé předkolo Ligy mistrů - Vzpomněl jsem si na zápas Midtjyllandu, když jsem byl ještě v Razgradu. Midtjylland sice letos nevyhrál titul, ale když jsme s nimi hráli v Bulharsku, vyhráli několikrát za sebou. Po dlouhé době neobhájili titul, ale je to určitě hodně silné mužstvo. Vedení klubu je založeno na pravidlech a pracují na tom dlouhodobě. Pokud budou otevřené stadiony, tak je pro naše fanoušky nejlepší Rapid Vídeň. Měli by to hodně blízko. Galatasaray je strašně silný, zvlášť trojice Galatasaray, Besiktas a Fenerbahce. Mužstva, která jsou v Turecku velice silná a oblíbená. Opět velice těžký soupeř. Pokud chceme uspět, musíme ale i tyto mužstva porazit. Já tomu věřím. Popereme se, abychom na Spartu po dlouhé době dostali skupinu Ligy mistrů. Náš cíl, který jsme si dali.

O jaru pod jeho vedením - Doma jsme v lize sehráli velmi dobré zápasy, s tím jsem byl spokojený. Nebyl jsem spokojený s venkovními zápasy, kdy jsme ztratili hodně bodů. Mohli jsme v některých zápasech bodovat víc.

O produktivitě 49 gólů v 17 kolech - Samozřejmě mě těší. Sparta je mužstvo, které musí dominovat, střílet hodně gólů, a hlavně v domácích zápasech fanoušky bavit. Já bych byl rád, abychom na to v příštím ročníku navázali. Abychom i ve venkovních zápasech potvrzovali svou kvalitu a byli výraznější.