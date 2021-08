Trenér Jelínek se dočkal se Zlínem premiérové výhry. Náš výkon gradoval, libuje si

Jak chutná po souboji týmů, které v úvodních dvou kolech nejvyšší soutěže nebraly ani bod, vysoká výhra?

Sladce. Děkuju klukům za předvedený výkon. Trpělivostí jsme se prokousali k vítězství. A děkuju i bývalému zlínskému hráči Peťovi Švachovi. Mluvil jsem s ním před utkáním, a říkal mi, že když se byl na Zlín podívat, tak ještě nikdy neprohrál. Požádal jsem ho tudíž, aby přišel. Jeho kouzlo zafungovalo.

V součtu s loňskou sezonou zvítězil Zlín po třinácti zápasech...

Já bych to takhle nespojoval. Minulý prvoligový ročník už je pryč. A ty dva nezdary v tom stávajícím byly se silnými protivníky. Přitom Slavii jsme byli vyrovnaným soupeřem. V Ostravě jsme ale pochopitelně měli podat mnohem lepší výkon.

Jak hodnotíte střetnutí s Teplicemi?

Do ničeho vážného jsme je nepustili. Prezentovali jsme se dobře organizovanou hrou. Od vedoucího gólu jsme na hřišti dominovali, a mohli jsme zvítězit ještě vyšším rozdílem. Vždyť jen Drame se octl ve dvou tutovkách, ale bohužel neměl přesnou mušku. Dá se říct, že náš výkon šel během zápasu nahoru a postupně gradoval. Jsem moc rád, že jsme se po facce s Baníkem takhle parádně zvedli.

Měl pětibrankový výprask v Ostravě nějakou dohru?

U videa jsme si ukázali chyby, jichž jsme se proti Baníku dopustili, a spoustu věcí jsme si vyříkali. Těší mě, že kluci přenesli skoro všechno, co jsme si před Teplicemi předsevzali, i na hřiště.

Dva ze tří vašich gólů vstřelili krajní beci. Je to náhoda?

Ne. Mají za úkol se zapojovat do ofenzívy. Před vedoucí brankou Matejov skvěle doplnil naši útočnou vozbu. Druhý gól přidal Vraštil hlavou pro změnu po standardce. Chci po obráncích, aby se tlačili dopředu, ale musí být v defenzívě zajištěni.

Den před duelem s Teplicemi jste nastoupil v dresu Luhačovic k utkání přeboru Zlínského kraje v Otrokovicích proti SK Baťov...

Rád se fotbalu věnuju ještě i aktivně, byť na amatérské úrovni. Je to pro mě obrovský relax. Ty dvě hodiny, co sám hraju, aspoň nepřemýšlím o tom, jak co nejlíp připravit zlínské mužstvo na příští ligový duel. S SK Baťov jsme sice 2:3 padli, ale i tak to byl nádherný zápas, po němž jsem se vrátil domů nabitý energií.