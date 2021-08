Dobrodruh? Věřím v práci, řekl Kozel. Prozradil, jaký chce hrát s Libercem fotbal

Jak vypadá váš realizační tým?

Je staronový. Přichází se mnou asistent Ivan Kopecký. Druhým plnohodnotným asistentem bude Míra Holeňák, který tady v podobné roli působil. A zůstává i Marek Čech jako trenér brankářů. Kondiční trenér Tomáš Pupkay by chtěl skončit, protože přišel s minulým trenérem. Ale ještě jsme se dohodli na spolupráci do doby, než seženeme nového.

V Liberci jste již působil v letech 2007 - 2009 jako asistent. Jaké změny registrujete?

Samozřejmě se změnilo mužstvo. Dvanáct let je celkem dlouhá doba a už tady zbyl jen Theo Gebre Selassie, kterého jsme tenkrát do Liberce přivedli. Jinak je mužstvo úplně jiné. Ale když jsem na stadion přijel a viděl lidi v kancelářích či u týmu, nepřišlo mi to jako dvanáct let, ale jako dva měsíce. Lidi okolo týmu byli jednou z plusových věcí, protože se s nimi znám a mám s nimi dobré vztahy. Vím, že prostředí kolem týmu je zdravé, a na to chceme sázet.

Vnímáte jako velkou výzvu dostat trojnásobného mistra z posledního místa tabulky?

Výzva je to každopádně. Člověk asi nemůže čekat, že naskočí v průběhu sezony do mužstva, které šlape a je první. Když se nedaří, většinou je první na paškále trenér... Má to i paralelu s rokem 2007. Když jsme tehdy s trenérem Škorpilem přišli, bylo to nikoli jako teď v první, ale až ve druhé reprezentační pauze, ale také v momentě, kdy byl Liberec poslední. A podařilo se nám skončit šestí. Kdyby se to povedlo i letos, bylo by to krásné. Cílem je však zachovat ligovou příslušnost a posunout Liberec do klidnějších vod.

Může se zdát, že tahle mise je skoro až pro dobrodruha. Jak to vnímáte?

Věřím v práci. Když se člověk na situaci v Liberci podívá zvenku, vidí, že mužstvo ať už sportovní formou, nebo psychicky na tom nebylo nejlépe. Ale pořád věřím, že je tady mužstvo s několika zkušenými hráči, kteří absolvovali evropské poháry, na čemž jde stavět. Liberec nepatří tam, kde se teď nachází.

Měl jste hned jasno, nebo jste nabídku od nejhoršího celku v lize zvažoval?

Moc dlouho jsem o ní nepřemýšlel. K Liberci nějakou vazbu mám. Už jsem jím byl osloven před dvěma lety, kdy jsem byl ještě na svazu. Nakonec angažoval Pavla Hoftycha, mého předchůdce. A když jsem byl osloven tentokrát, byl jsem bez angažmá, takže jsem moc dlouho nepřemýšlel. Samozřejmě člověk si některé věci zjišťuje, ale z mé strany zájem byl hned. A pak to bylo i o Liberci, jestli zvolí mě.

Zleva Michal Fukala z Liberce a jeho spoluhráč Martin Koscelník.

Václav Pancer, ČTK

Diskutovali jste s vedením o posílení kádru?

Samozřejmě to vnímám. Není tajemstvím, že kádr se tady mění skoro každoročně. Hráči, kteří přišli, se ještě nechytili a nejsou těmi oporami jako ti, kteří tady byli dříve. Ale svou kvalitu také mají. Někdo jen potřebuje důvěru, někdo větší čas. Ale pochopitelně se pokusíme mužstvo doplnit ještě v tomto přestupovém období.

Konkrétní představu máte?

Bavíme se o tom už od soboty, takže nějakou představu máme, ale nic hotového není. Bylo by předčasné teď o nějakých jménech mluvit.

Dáte druhou šanci Kamsu Marovi, který byl z áčka na podzim vyřazen?

Je škoda v momentě, kdy to týmu moc nejde, nevyužít hráče, který už prokázal svou kvalitu. Byť samozřejmě některé věci hovoří proti němu, když byl z áčka vyřazen. Je to hodně i o něm. Pokud budu vědět, že hráč chce Liberci pomoci, určitě nebudu proti tomu, aby se tak stalo.

Co v reprezentační pauze tým čeká?

Výhodou je, že mám čas mužstvo trochu víc poznat. Některé hráče znáte jen z televize. Je čas i něco vyzkoušet, kdybychom chtěli hrát trochu jinak. Měli jsme v plánu, že bychom v tomto týdnu sehráli i přátelské utkání, ale kvůli našemu početnímu stavu by to možná nebylo k ničemu. Tento týden se tedy spíš zaměříme na to, aby mužstvo dostalo větší šťávu a mělo sílu. Hráč potřebuje cítit, že na to kondičně má, což pak pomáhá i psychice. Podle mě je nyní nejdůležitější úkol, abychom mužstvo postavili na nohy hlavně psychicky.

Už víte, co chcete na stylu Liberce změnit a jaký styl fotbalu s ním hrát?

Kdo to trochu sleduje, ví, že jsem zastánce kombinačního fotbalu s hrou po zemi s výstavbou postupného útoku. Ale samozřejmě jsem si vědom, jakým způsobem Liberec poslední dva roky hrál, a jsem si vědom i situace, v jaké se nachází. Pokud bychom chtěli něco přebudovat okamžitě o 180 stupňů, nemuselo by to přinést okamžitý úspěch. Musíme uvažovat tak, že potřebujeme co nejdříve udělat body a až pak se bavit o způsobu hry. Nějaké změny budou jednoznačně a takové, že si jich všimnete. Ale teď se musíme odrazit od věcí, které nám přinesou okamžitý úspěch, aby se mužstvo zvedlo. Věřím, že zlepšenou psychikou díky většímu bodovému zisku se pak můžeme čím dál víc zaměřovat i na herní stránku.