Klobouk dolů před Martinem, já bych se ale nikdy nepřiznal, prozradil Malínský

Dvougólového Pilaře Jablonečtí šetřili na čtvrteční pohárový duel s rumunskou Kluží, proti Karviné ho na levé straně zálohy zastoupil Tomáš Malínský. A úspěšně. Právě on vystřelil gólem do šatny těsnou výhru 1:0. „Hlavně máme tři body. Potřebovali jsme zápas zvládnout, abychom se posunuli v tabulce a bodově si pomohli. Povedlo se, i když výhra se zdála trochu upachtěná," řekl autor rozhodujícího gólu.

Tři body zajistila vaše trefa. Nebál jste se, že jste byl v ofsajdu?

Upřímně říkám, že jsem nejprve myslel, že jde o ofsajd. Ani jsem se v tu chvíli neradoval. V době VAR člověk nikdy neví, jak bude situace posouzená. Mrzí mě, že jsem nemohl prožít emoce hned po vstřelení branky, na druhou stranu jsem rád, že v kolonce gólů mi jeden přibyl. A hlavně, že byl za tři body.

Věřil jste si po gólu víc?

Určitě. Dobrou část kariéry jsem zažil v Liberci a v Jablonci se na ní snažím navázat. Troufám si říct, že jsem měl dobrou přípravu, ale zatím jsem ji nedokázal přenést do ligy. Mrzí mě to. Nad zápasy dost přemýšlím a vím, že nejsou úplně ono. Na druhou stranu věřím, že přesně tyhle okamžiky mi pomůžou. Na hřišti si potřebuju věřit. Potom moje sportovní forma půjde ještě určitě nahoru.

Hned po pauze jste mohl přidat druhý zásah, Bolek vaši střelu zpoza vápna skvěle vyrazil. Chyběla jen větší přesnost?

Vystřelil jsem dobře, ale k mé smůle šla střela doprostřed. Brankář moc práce neměl, jen natáhl ruku. Kdyby to byl metr, metr a půl víc do strany, měl by to složitější.

V 73. minutě jste napravil svou chybu a zastavil brejk Karviné tří proti jednomu. Ulevilo se vám hodně?

Nechtěl bych říkat, že to bylo po mé chybě. Odehrál jsem balon, který jsem neměl ideální. Chtěl jsem ho samozřejmě odehrát co nejdál, nechtěl jsem namazat soupeři. Nechci se vymlouvat, ale bohužel jsem ho úplně dobře netrefil, protože jsem byl v plném běhu. Intuitivně jsem se vracel dozadu, věděl jsem, že Bartlík (Bartl) dostal dobrý balon, dal si i dobrý dotek. Naštěstí jsem ho zakřižoval a dopadlo to pro nás dobře.

V této sezoně jste už body v samotném závěru utkání ztratili. Představovalo proto šestiminutové nastavení velké nervy?

Ale teď jsme ho neztratili a dotáhli ho do vítězného konce. Nebavme se o tom. Zvítězili jsme za tři body, což se nám předešlé zápasy nepodařilo, ale to nerozebírejme. Konečně jsme zvítězili a jsme rádi.

Pochválil jste Martina Doležala, který ve 30. minutě opravil chybu rozhodčího a odvolal tak rohový kop?

V tu chvíli jsem si říkal, že já bych se nikdy nepřiznal. Jsem vítězný typ. Kdyby šlo o gól, člověk by musel zachovat nějaký postoj, co se gesta fair play týká, ale na druhou stranu každý zápas chci vyhrát. Chci být úspěšný a v této situaci bych se jako Martin nezachoval. Na druhou stranu klobouk dolů před ním.