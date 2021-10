Divočina s vyloučením, nařízenou a odvolanou penaltou i vyrovnávací trefou v 99. minutě

Divočina na druhou. S vyloučením hradeckého obránce Urmy, s nařízenou, ale po zásahu VAR odvolanou penaltou proti bráně „Votroků“, s gólem ligového nováčka vstřeleným poté, co jablonecký brankář Hanus ležel po srážce se spoluhráčem bezvládně na zemi a na opačné straně trefou neuznanou poté, co video ujistilo hlavního sudího, že domácí brankář Vízek byl před gólem faulován.

A také s parádní Malínského střelou v deváté nastavené minutě, která Severočechům zachránila remízu. „Takhle divoký zápas jsem ještě v životě nehrál," přiznával útočník Votroků Adam Vlkanova, že i na aktéry zápasu v mladoboleslavském azylu toho bylo až moc najednou.

„A ne snad, když dostaneme branku v čase 97:53, kdy vedeme a házíme aut? Už jsme si mysleli, že dvacet minut v oslabení zvládneme a vyhrajeme. Zvlášť, když sudí Hocek odvolal penaltu, kterou proti nám původně nařídil," netajil asistent Východočechů Stanislav Hejkal, jak moc mrzí ztracené body, které už jeho tým držel v rukou.

Adam Vlkanova z Hradce Králové střílí na jabloneckou bránu.

Vít Černý, ČTK

„Remíza je vzhledem k průběhu zápasu sice spravedlivá, ale ztráta i tak bolí. Poslední vteřiny jsme si měli pohlídat. Zvlášť, když jsme před vyrovnávacím gólem házeli aut. Zkušené mužstvo by si mělo vedení pohlídat," vyčítal svým svěřencům, že úder z kopačky Malínského neměli připustit.

Asistent trenéra Votroků Stanislav Hejkal.

Vlastimil Vacek, Právo

„Trefil to, jak to trefil, ale my tohle neměli vůbec připustit," uznával brankář domácích Patrik Vízek, že střela Malínského sice byla hodně povedená a on proti ní neměl nárok, ale zároveň připomínal nejen autové vhazování a nepodařený odkop míče, ale i na šance, z nichž mohli jeho spoluhráči i v oslabení výhru pečetit.

„Bylo jich dost na to, abychom přidali třetí gól a Jablonec zlomili. Takhle zůstala na zápase i remíze kaňka," posteskl si, že bod je pro nováčka málo.

To jablonecký kouč Petr Rada ho nakonec bral s očividnou úlevou. „Aby ne, když se nám v hektickém závěru povedlo alespoň vyrovnat," oddechl si po Malínského gólu, i když několikrát v průběhu utkání na některými verdikty a zásahy VAR kroutil nevěřícně hlavou.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

To když třeba brankář Hanus zůstal po spoluhráčem bezvládně ležet na trávníku, ale hra pokračovala a votroci toho využili ke vstřelení druhého gólu.

„Šel na centr, spadl přes našeho hráče na hlavu. Považanec měl míč u nohy a mohl ho odkopnout, ale přiznal, že měl zkrat, když viděl, jak tam gólman leží. Domácí toho využili, protože hra přerušena nebyla, takže jsme dostali gól," zastavil se Rada třeba u situace, která vyvolala emoce na hřišti, lavičkách i v ochozech.

Zleva Michal Surzyn z Jablonce, Miloš Kratochvíl z Jablonce a Denis Donát z Hradce Králové.

Vít Černý, ČTK

„Pravidla nejsou jednoduchá, někdy se hra přerušuje, někdy zase ne. Výklad je stejný, ale každý ho používá jinak. Není to jednotné, a proto by měl pravidla někdo ucelit. Chvíli je penalta, pak si dá rozhodčí prst do ucha a najednou, že to penalta není. Pilař jde sám na branku, míč mu skočí od nohy na ruku, ale podle pravidel se tohle prý ve slibné a útočné situaci píská," nechtěl se jablonecký kouč raději vracet k tomu, co všechno nedělní divočina v duelu s ligovým nováčkem přinesla.