Verdikt o odložení evropského fotbalového šampionátu na příští rok už byl vynesen, EURO se bude konat od 11. června do 11. července 2021. „Nepředstavitelné, že bychom slavili šedesát let od založení mistrovství Evropy na prázdných stadionech a opuštěnými zónami pro fanoušky a lidé na celém kontinentu seděli izolováni doma. Taková myšlenka by byla zcela bezohledná,“ ujistil prezident UEFA Aleksander Čeferin okamžitě všechny fotbalové příznivce, že i na ně myslí.