Po postupu české reprezentace přes Nizozemsko do čtvrtfinále EURO prakticky nepustila mobilní telefon z ruky. Nastávající žena českého fotbalisty Jakuba Peška Aneta Odvárková se totiž připravuje na hrozící variantu, že bude muset již podruhé kvůli Euru odložit svou dlouho chystanou svatbu. To v případě, že český nároďák v sobotu porazí Dánsko a postoupí do semifinále šampionátu.

Tentokrát ani nepřichází v úvahu možnost, že by si ženich odskočil říci své ano, podobně jako Vladimír Šmicer před 25 lety, kdy se pak zase k týmu vrátil. Semifinále je totiž na programu příští středu. Tedy přesně v den plánované veselky...

„Do začátku zápasu už odpočítávám každou hodinu. Samozřejmě fandím a přeji si, aby postoupili. Ale je to těžký a už jsem z toho trošku na nervy. Kubovi jsem však řekla, ať to dotáhnou a svatba bude klidně později. Ostatně do třetice všeho dobrého," usmívá se Aneta Odvárková.

Zamilovaný pár totiž svatbu již jednou odsunul. Původně se měl brát po sezoně 12. června. Jenže překvapivá nominace libereckého záložníka Jakuba Peška rok dlouhé přípravy nabourala a odložila právě na příští středu. „Jiný volný termín nebyl," odpovídal tehdy Jakub Pešek na dotazy ohledně případné kolize.

„Už to raději řeším teď a dělám záložní plán. Vše jsem už přeorganizovala, obvolala jsem hosty i dodavatele a připravila je pro jistotu na to, že opět může nastat podobná situace a svatba zase nebude," vysvětlila nevěsta.

Brát se mají v Krasse v Osečné s krásným výhledem na Ještěd. „Skoro jsem se tam bála podruhé zavolat, že to možná zase nedopadne. Paní se hned smála a říkala: Tak ženich zase nepřijede? Ale samozřejmě to vzala v klidu, ostatně Euro všichni sledují a chápou to. Jediný problém je s termíny. Další volný bude těžké najít. Pokud postoupí, budeme to s Kubou všechno řešit hned v neděli," pověděla a ukázala na připravené svatební šaty. „Já jsem připravená," culí se.

„Musím však říct, že všichni jsou milí a chápou to. Prostě si beru fotbalistu. Ale byla bych moc ráda, kdyby v sobotu Kuba dostal šanci a zahrál si," přeje svému milému Odvárková. Zatím Pešek jako jediný ze záložníků neodehrál ani minutu.

Jistotu má Aneta jedinou. Ví, co bude dělat příští středu. Buď bude držet palce českému národnímu týmu proti lepšímu z dvojice Anglie–Ukrajina, nebo se bude vdávat. Tenhle příběh nemůže skončit jinak než happy endem.