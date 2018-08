Všichni v týmu jsou hrdinové, řekl kouč Zenitu po famózním obratu

Fotbalisté Petrohradu dlouho po konci odvety 3. předkola Evropské ligy s Dinamem Minsk nemohli uvěřit tomu, že se jim povedl největší obrat v historii pohárových soutěží UEFA. Ruský favorit dokázal jako druhý smazat ztrátu 0:4 z prvního duelu a po drtivé výhře 8:1 v prodloužení postoupil do závěrečného 4. předkola. Hned čtyři branky dal přitom Zenit v oslabení a navíc hrál bez podpory fanoušků před prázdným hledištěm.

Radost fotbalistů Zenitu Petrohrad po postupu do 4. předkola Evropské ligy.

"Stále nechápu, co se to stalo. Vůbec mi to nedochází. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli a jdeme dál," citoval web Zenitu záložníka Christiana Nobou.

"Všichni v týmu jsou hrdinové, zvlášť když jsme hráli jen v deseti. Nikdy jsem takovouhle situaci ve fotbale nezažil. Člověk si spíše pamatuje negativní chvíle, protože víc bolí. Takže si teď musíme tohle užít," dodal trenér Sergej Semak.

Jeho svěřenci v odvetě vedli 2:0, ale pak v 72. minutě dostal červenou kartu Leandro Paredes. I v oslabení domácí dvěma góly dotáhli zápas do prodloužení, v němž sice inkasovali jako první, ale pak čtyřmi trefami rozhodli o postupu. Hattrick dal Arťom Dzjuba. Ztrátu 0:4 po prvním duelu dosud v pohárech smazala jen Barcelona, která loni v Lize mistrů v odvetě proti Paris St. Germain zvítězila 6:1.

"Když jsme dali na 2:0, cítili jsme, že by to šlo otočit. Když pak Paredes dostal červenou kartu, všichni jsme se na sebe podívali a věděli, že nemáme co ztratit. Tým se cítil dobře a šli jsme za dalším a dalším gólem. A je z toho 8:1," uvedl Noboa.

"Nejtěžším okamžikem bylo, když soupeř v prodloužení snížil. V tu chvíli jsme věděli, že musíme dát k postupu dva góly, což je podle mě nespravedlivé," dodal Semak.

Jeho celek se vybičoval k historickému obratu, i když musel kvůli trestu za rasistické projevy fanoušků hrát před prázdným hledištěm. "Jejich podpora z okolí stadiónu byla slyšet. Hráči šli ven a poděkovali jim. I když tentokrát nebyli na svých místech na stadiónu, všichni doma se svými rodinami, v hospodách nebo na lodích poblíž stadiónu fandili Zenitu," dodal Semak.