Černý se po jedenácti měsících vrátil k fotbalu v juniorce Ajaxu

Dlouhých 11 měsíců musel velký talent českého fotbalu Václav Černý sledovat spoluhráče jen jako divák, poté co si loni v říjnu přetrhl vaz v koleni. Dnes však už konečně opět vyběhl na hřiště v dresu rezervy Ajaxu Amsterodam, za kterou odehrál svých prvních 45 minut. A aktivním výkonem ukázal, jak velkou má chuť do hry.

"Nejde ani popsat, jak jsem se na první zápas těšil a co prožívám," řekl Černý pro web své zastupující agentury Nehoda Sport.

Dvacetiletý odchovanec Příbrami si loni v říjnu při kličce vážně poranil koleno a musel na operaci, která ho přibrzdila v kariéře. Léčba sice byla dlouhá, ale šla podle plánu. "Všechno klapalo, jak mělo. Dokonce bych řekl, že to šlo ještě líp. Byl tam jeden drobný problém někdy v dubnu, trvalo to asi týden. Koleno nemělo takový rozsah, jaký by mělo tou dobou mít. Ale žádný strach nebo něco podobného jsem necítil," popisoval.

"Měl jsem svého trenéra na rekonvalescenci, tomu jsem se od začátku úplně oddal, stoprocentně jsem mu věřil. Byla to výborná práce. Naplno s áčkem trénuju dva měsíce. Od začátku, co jsem se vrátil na hřiště, byl takový plán, že nastoupím po reprezentační pauze za Jong (rezervu ve druhé nizozemské lize)," dodal.

Dnes tedy vyběhl v základní sestavě Ajaxu Jong proti Helmondu. A i když na gól nedosáhl, během prvního poločasu patřil k nejlepším hráčům na hřišti a několikrát zaměstnal hostujícího gólmana. Do druhého poločasu už nezasáhl, aby svůj návrat po zranění nepřepálil.

"Léčba proběhla tak dobře, že se i tak cítím. Nazval bych to jako nová síla, obrovská motivace. Jsem opravdu nažhavený," dodal Černý.