Vánoční bizár. Trenér Kazaně si v hudebním videoklipu přeje pod stromeček ligový titul

Fotbalový klub Rubin Kazaň si pro fanoušky připravil vtipné překvapení. Na svých sociálních sítích zveřejnil hudební videoklip, ve kterém přezpíval ruský kouč Leonid Sluckij známý vánoční hit „All I Want For Christmas Is You“. Na to, jak dílo dopadlo, se můžete podívat ve videu níže.

Známý vánoční hit „All I Want For Christmas Is You“ v podání trenéra fotbalistů Kazaně.

Bývalý kouč ruské reprezentace Sluckij a fotbalisté Kazaně dali svým příznivcům v neděli humorný vánoční dárek. Hit „All I Want For Christmas Is You" v jejich podání zaznamenal na sociálních sítích velký úspěch.

Devětačtyřicetiletý kouč v něm předvedl svůj pěvecký „talent", když v upraveném textu zanotoval o tom, že pod stromečkem by si ze všeho nejvíc přál ruský ligový titul. Text písně je doprovázen vtipným videem, na kterém Sluckij mimo jiné pojídá sušenku s rozhodčím.

Takhle zná hit All I Want for Christmas Is You v podání Mariah Carey celý svět

Přání se ale kouči nejspíš nevyplní. Kazani patří po 19 odehraných kolech až 9. příčka Premier Ligy s 13bodovou ztrátou na vedoucí Zenit Petrohrad.