Vaclík bere zápas s Citizens jako bonus, chce titul a na podzim porazit Slováky

V neděli odstartujete utkáním s Luganem jarní část švýcarské nejvyšší soutěže. Jaká je aktuální forma?

Myslím si, že jsme na tom dobře, příprava byla kvalitní, i když první zápasy nebyly výsledkově nejlepší, ale v posledních dvou přípravných duelech jsme už hráli dobře. Teď to potřebujeme přenést do soutěže. Hráči, kteří v zimní pauze přišli, nám podle mne pomohou.

Kdo Basilej posílil?

Z Herthy Berlín se vrátil Valentin Stocker, z Mohuče je zpátky Fabian Frei, oba znají klub i soutěž, takže vědí, o co jde. Hned by se také měli zařadit mezi lídry týmu. Z Lausanne přišel Samuele Campo, což je odchovanec Basileje, všichni to jsou záložníci. Ze Saint Étienne jsme získali beka Léa Lacroixe, který by měl nahradit Manuela Akanjiho, který zamířil do Dortmundu.

Připouští se v Basileji jiná možnost, než obhajoba titulu?

Kdepak! O ničem jiném ani neuvažujeme a myslím si, že na obhajobu máme, i když v tuto chvíli ztrácíme na Young Boys Bern dva body. Oproti minulým letům jsme ale v nové situaci. Jindy jsme soutěž v této době vedli, teď musíme dohánět. O to bude liga zajímavější, a tak to vidí i odborníci a fanoušci ve Švýcarsku.

Čeká vás také osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem City...

Všichni víme, že nám los přidělil momentálně asi nejlepší tým na světě, který pod koučem Guardiolou válcuje ostatní týmy v Premier League. V Basileji bereme tento dvojzápas jako velký bonus. Postoupili jsme z velmi těžké skupiny, nikdo tu asi nečeká, že Citizens vyřadíme. Jsme realisté, ale všichni jsou zvědaví, jak se proti nim budeme prezentovat.

Od svého příchodu do Basileje jste byl pokaždé zvolen do nejlepší jedenáctky švýcarské ligy. Co pro vás znamená, že jste nejlepší gólman soutěže?

Opravdu hodně a jsem za to rád. Jedenáctku vybírají samotní hráče, takže tím je zařazení prestižnější. O to větší mám také motivaci, abych tuto pozici obhájil.

Jak toto ocenění berou spoluhráči a co vás v kabině stojí?

Spoluhráči to také oceňují, a dělají si ze mne už legraci, že pořád vyhrávám. Tady se za takové pocty nic neplatí. Spoluhráč Michael Lang, který byl vyhlášen nejlepším hráčem celé soutěže a fanoušci jej zvolili nejoblíbenějším fotbalistou, pozval celý tým na večeři, ale to byla jeho dobrá vůle.

V září začíná Liga národů, ve skupině má česká reprezentace Slovensko a Ukrajinu, jak vidíte její šance?

Naše skupina nemá vyloženého favorita, o to bude napínavější. Ukrajina je silná a duely se Slováky, kteří mají výborné mužstvo s Hamšíkem, Škrtelem a dalšími, budou mít navíc velmi prestižní náboj. Pro mne obzvlášť, protože proti nim jsem v listopadu 2012 v Olomouci debutoval za áčko a ten zápas jsme vyhráli 3:0. Před dvěma roky jsme naopak v Žilině 0:1 prohráli, takže jim to budeme chtít vrátit. Zápasy s nimi jsou zajímavé pro nás hráče a hlavně fanoušky. Moc se na ně těším.

Co říkáte formátu této soutěže?

Nápad to je zajímavý, uvidíme, jak bude fungovat v praxi. Odpadnou klasické přátelské zápasy, které nebyly moc atraktivní, teď se bude hrát o body, postup a sestup. Důležité bude, abychom měli dobré výsledky. Vždyť ve hře je přímý postup na evropský šampionát 2020.