Start La Ligy přinese první českou stopu po osmi letech. A novou éru Bílého baletu

Španělská nejvyšší soutěž je pro české hráče tou nejobtížněji dostupnou ligou vůbec. Získat angažmá na Pyrenejském poloostrově je opravdu fuška. Tomáš Vaclík, přícházející do Sevilly z Basileje, bude teprve desátým Čechem, který okusí výjimečnou Primera División.

Prvním Čechem ve Španělsku byl Jiří Hanke, a to rovnou ve slavné Barceloně. Za tu odehrál čtyři sezóny a slavil i zisk titulu. V šedesátých letech se na jihu Evropy objevil Janko Daučík, který vystřídal několik klubů, ale zejména se stal prvním Čechem v Realu Madrid.

Historický snímek Realu Madrid před sezónou 1962-63, červeně označený je Janko Daučík.

www.bilybalet.cz

Poté se přibližně tři desetiletí ve Španělsku žádný český hráč neukázal, až v roce 1990 podepsal smlouvu v Betisu Sevilla bývalý reprezentační kouč Michal Bílek. V Andalusii strávil dvě sezóny, při kterých se jedenáckrát zapsal mezi střelce. Pavel Hapal, olomoucký odchovanec, strávil jednu sezónu v prvoligovém Tenerife. Ani epizoda stříbrného gólmana z mistrovství Evropy 1996 Petra Kouby nebyla příliš úspěšná, do brány Deportiva La Coruňa se podíval jen v šesti duelech.

To Radek Bejbl prožil v madridském Atléticu skvělé časy. V hlavním městě strávil celkem čtyři roky a nastoupil k 105 ligovým utkáním. Záložník Jaroslav Plašil strávil dvě vydařené sezóny v Pamploně, kde se na trávník podíval hned šestašedesátkrát. V roce 2008 neprodloužil smlouvu v italské Fiorentině Tomáš Ujfaluši. Zadarmo ho tak získal vítěz Evropské ligy a Superpoháru UEFA. S Atlétikem Ujfaluši uzavřel čtyřletý kontrakt, který po třech sezónách ukončilo vykoupení tureckým Galatasarayem. Přesto český zadák v La Lize nastoupil k 130 zápasům. Posledním českým zástupcem ve Španělsku byl Jiří Jarošík, který v Zaragoze odkopal 55 duelů.

Nyní se do, podle mnohých expertů, nejkvalitnější světové soutěže podívá brankář Tomáš Vaclík. V Seville si vedle domácí soutěže a pohárů zahraje také předkolo Evropské ligy. „Odchytal jsem za Sevillu už pár zápasů, ale teprve teď jsem naplno viděl, co mě tady vlastně čeká." řekl po duelu Superpoháru proti Barceloně. „O víkendu začíná liga, takže se těším na všechny soupeře, na stadióny, na tempo, ve kterém se tady hraje. A doufám, že budu podávat takové výkony, abych u toho mohl být co nejvíc přímo na hřišti," těší se první Čech v nejvyšší španělské soutěži po osmi letech.

V červenci se uskutečnil největší transfer přestupového období. Pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Cristiano Ronaldo opustil Real Madrid a zamířil do Juventusu Turín. Pro Real začne nové období, bez Ronalda a také s novým lodivodem. Zinédine Zidane rezignoval krátce po třetím triumfu v Lize mistrů v řadě, jeho nástupcem se stal bývalý trenér španělské reprezentace Julen Lopetegui. Realu hrozila také ztráta nejlepšího hráče MS v Rusku Luky Modriče. Vábení Interu Milán ukončilo až výrazné navýšení Modričovy gáže. I přes ztrátu Ronalda je na Santiago Bernabéu prodáno přes 60 tisíc permanentek.

Kolik permanentek prodaly kluby před nadcházející sezónou španělské ligy?

Marca

Podle bookmakerů je Real druhým největším favoritem La Ligy. Tím prvním je samozřejmě obhájce FC Barcelona s novým kapitánem Lionelem Messim.