Real Madrid měl za uplynulý rok příjmy přes 19 miliard korun

Příjmy Realu Madrid, který bude soupeřem fotbalistů Plzně v základní skupině Ligy mistrů, za uplynulý rok dosáhly 750,9 miliónu eur (19,3 miliardy korun). Podle agentury AP šlo o největší roční obrat španělského klubu za 18 let, kdy se do jeho čela postavil Florentino Pérez. Do této částky nejsou zahrnuty sumy za přestupy fotbalistů.