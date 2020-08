Chystá se hon na Messiho? Přišel ideální čas ho získat, radí expert gigantům

O odchodu z Barcelony se diskutovalo v posledních měsících mnohokrát. Zaručených zpráv bylo stejně tolik, ale argentinský fotbalista dál válí v dresu Barcelony. Jenže po ponižujícím debaklu s Bayernem Mnichov (2:8) prý nastal ten správný čas, aby sbalil kufry a změnil fotbalovou adresu. Myslí si to alespoň známý expert Graeme Souness.

Třiatřicetiletý Messi se už dříve během sezony několikrát nespokojeně ozval. Vadila mu kvalita výkonů týmu z Camp Nou, ideální nebyly ani vztahy s trenérem Setienem. Zklamání přinesl šestinásobnému držiteli Zlatého míče závěr španělské ligy, kdy Barca prohrála bitvu o titul s madridským Realem. No a teď přišla další tvrdá rána a ponížení v podobě ostudného vyřazení z Ligy mistrů s Bayernem po historickém propadáku v podobě prohry 2:8.

Souness věří, že přišla ideální chvíle pro to, aby se manchesterské kluby pokusily Argentince získat. „Messi vypadal jako muž, který už toho má tak akorát dost. Bez něj by tým nebyl ani tak dobrý, aby se kvalifikoval do Ligy mistrů," cituje list The Times Sounesse. „Z pohledu manchesterských týmů to ale byl ideální týden, teď by měly učinit nabídku. Velmi snadno si dovedu představit, že by hrál v Manchesteru - buď v United, nebo City."

Barcelona se utěšuje tím, že se Messi nechal slyšet, že kariéru dohraje na Camp Nou. To ale bylo před zmíněnou potupou s Bayernem. Hodně záležet bude také na tom, koho klub přivede jako nového kouče. A podle všeho má Messi i v tomto směru dost výrazné slovo. Na tahu je tak nyní prezident Barcelony Josep Bartomeu, který o všem jedná.

Při námluvách s Messim by mohl pro Manchester City hrát dost důležitou roli fakt, že je tam manažerem Pep Guardiola. Ten měl s Messim skvělé vztahy a duo bylo při angažmá v Barceloně nadmíru úspěšné, když posbíralo sedm velkých trofejí, a to včetně dvou vítězství v Lize mistrů. Podle zpráv britských médií je Manchester City připraven zaplatit vše, co je potřeba, aby se Messi přestěhoval do kádru Citizens. A nejde zrovna o drobné, v rámci své současné smlouvy má údajně obrovskou výstupní klauzuli ve výši 635 milionů liber.

Nedávno se rovněž psalo o tom, že zájem o Messiho služby by měl mít i italský gigant Inter Milán. Těžko říct, jak moc je zájem vážný a zda by se milánský klub pustil do boje s bohatými manchesterskými kluby.