Trenér Valencie je po autonehodě v pořádku, prý se znovu narodil

Marcelino se 23. prosince vracel domů do Gijónu po domácí prohře 0:1 s Villarrealem, když jeho vůz srazil divočáka. Auto vyletělo ze silnice a skončilo poničené na boku. Trenér s manželkou i matkou však vyvázli bez vážnějších zranění a v nemocnici strávili jen jednu noc.

"Je těžké popsat, co se stalo. Jeli jsme po silnici a najednou jsem před námi něco uviděl. Narazilo to do nás a pak už si moc nepamatuju," řekl Marcelino. "Naštěstí jsme všichni tady, znovu jsme se narodili. Byl to strašidelný okamžik, ale měli jsme štěstí, že se auto zastavilo. To nám zachránilo životy a díky tomu nemáme ani vážnější zranění," dodal.

Marcelino se dnes poprvé vrátil do klubu a po nehodě ho omezuje pouze nákrčník. Lékaři mu však doporučili, aby vynechal středeční úvodní pohárové osmifinále v Las Palmas (1:1). Na lavičce se tak poprvé objeví až v sobotním ligovém duelu s Gironou. "Fyzicky se cítím každým dnem lépe. Občas mě bolí za krkem, ale není to nic hrozného," uvedl kouč třetího celku La Ligy.