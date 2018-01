Španělské kluby po dohodě svazů angažují hráče ze Saúdské Arábie

Hned devět fotbalistů ze Saúdské Arábie míří do španělské první a druhé ligy na hostování do konce sezóny. Fotbalové asociace obou zemí se dohodly na spolupráci, která by měla pomoci rozvíjet saúdskoarabský fotbal poté, co poprvé od roku 2006 postoupil jeho národní tým na mistrovství světa.