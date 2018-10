Plzeň zažila neklidné přistání v Římě. Viktoriánům se vybavují nepříjemné vzpomínky

„Nechci říct, že zápasy v pohárech jsou už rutina, ale hráče AS i stadión známe," připomněl dva roky starou zkušenost ze skupiny Evropské ligy. Tehdy Viktoria na Olympijském stadiónu padla 1:4.

Dopadne tentokrát lépe? „Jakýkoli bodový zisk by byl skvělý. Pamatuju si, že nám dal tehdy Džeko tři góly, čtvrtý dali domácí patou. To jsem taky v životě neviděl. Vzpomínky nejsou dobré," podotkl záložník Jan Kovařík. Džeko vzhledem k dřívějšímu působení v Teplicích nadále rozumí česky, viktoriáni si před ním musejí dávat pozor „na pusu". „Signály budeme muset řešit potichu," culil se Kovařík. „Ale on je tak skvělý útočník, že si ho můžete hlídat, on vám stejně dá gól," dodal záložník.

Podle Západočechů proti nim vyběhne jiné AS než to v Evropské lize. „Motivace v Lize mistrů je úplně jiná. Potřebují s námi uhrát šest bodů, aby dosáhli na druhé místo ve skupině. Budou v plné sestavě," myslí si Limberský.

„Uvidíme, na co náš výkon bude stačit. Pokud odvedeme maximum a Řím bude lepší, nebude se dát nic dělat. Dáme hlavy nahoru a pojedeme dál. Jestli nebudou mít svůj den a my toho nevyužijeme, bude nás to mrzet," uzavřel Limberský.

Plzeňští se po příletu přesunuli na hotel, od 19 hodin si zatrénují na Olympijském stadiónu.

Úterní duel má výkop ve 21 hodin.