Chystá se fotbalová revoluce? Evropští giganti oživují myšlenku na novou hvězdnou soutěž

Už to tady v minulosti bylo. A teď ta myšlenka ožívá znovu. Dokonce dostává i reálnější rozměry. Podle ředitele Juventusu Turín a člena Evropské klubové asociace Andrey Agnelliho se vážně uvažuje o reformě Ligy mistrů a to už od roku 2021. Ve hře má být dokonce i založení úplně nové soutěže pod názvem European Super League.

Za nápadem vzniku nové ligy stojí samozřejmě podstatné navýšení televizních a reklamních příjmů, které by z projektu plynuly. O nové podobě mají podle španělského tisku evropské kluby jednat, konkrétní podoba však zatím jistá není.

Podle informací serveru Football Leaks je k dispozici mail, který existenci návrhu dokazuje. Ten měl být odeslán 22. října šéfovi Realu Madrid Florentinu Pérezovi a dalším dvěma nejmenovaným zástupcům fotbalových gigantů.

Ve třináctistránkové zprávě se má detailně popisovat nová podoba budoucí soutěže, která by se pod názvem European Super League mohla hrát od sezony 2021/22 a její existence by měla být zajištěna minimálně do roku 2041.

Účast v ní by na rozdíl od současné podoby Ligy mistrů neměla být dána na základě umístění v domácích ligových soutěžích, ale měla by být zakládajícím členům garantována.

Kdo bude v soutěži?

Mezi ty by měly patřit Bayern Mnichov, Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, AC Milán, Manchester City i United, Chelsea, Liverpool a Arsenal.

Doplnit by je mohla pětice pozvaných týmů - Atlético Madrid, AS Řím, Inter Milán, Borussia Dortmund a Olympique Marseille.

Záštitu nad soutěží dle informací převezme společnost Key Capital Partners, která vlastní 18,77 procent akcí Realu Madrid. Zástupci společnosti však odmítli celou záležitost blíže komentovat.

Blížící se dohodu o nové soutěži dle španělských médií nepotvrdili ani i oslovení představitelé Bayernu Mnichov či francouzského PSG.