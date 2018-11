Vrátili jsme Rusům jen to, co udělali oni nám v Plzni, cítil satisfakci Vrba

Tvrdil, že přijel do Moskvy vyhrát, protože chce účinkovat v pohárové Evropě i na jaře. Plzeňský kouč Pavel Vrba to prohlašoval před konfrontací s armádním CSKA přesvědčivě a s vírou, že svou touhu naplní. A měl pravdu, jeho Viktorie v Lužnikách skutečně vyhrála. „Udělali jsme prostě jen to, co oni nám v Plzni. Každopádně ale jde o obrovský úspěch,“ glosoval obrat, který se jeho týmu povedl po změně stran.