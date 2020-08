Přestoupí v létě Messi s Ronaldem? Experti mají jasno, jaké šance dávají Slavii se Spartou?

Je nejlepší současný fotbalista světa Lionel Messi v Barceloně vážně tak otrávený, že by v létě mohl chtít změnit dres? Poté, co Katalánci dostali od Bayernu v Lize mistrů osm gólů a utrpěli historický debakl, se média předhánějí v zaručených zprávách, kdo z gigantů by rád argentinskou hvězdu získal. A fanoušci diskutují, zda jde o zbožná přání velkoklubů, nebo Messi vážně ukončí své angažmá na Camp Nou. Experti Chance pak na dané téma dokonce vypsali kurzy. „Z nich plyne, že po změně trenéra zůstane Messi nejspíš v Barceloně. Tahle varianta je jasným favoritem v kurzu 1,25:1," říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí zmíněné společnosti. "Že by šel Messi třeba do Slavie, to si můžete vsadit v kurzu 1000:1," dodává.