Pirlo chválil po výhře Juventusu Moratu, jak zastoupil Ronalda

"Álvaro opět ukázal fanouškům Juventusu, že bude stejně platný jako tehdy, kdy v Turíně hrál. Dnes byl úspěšný nejen v koncovce, ale odvedl pro nás v útoku velmi dobrou práci při držení míče," řekl Pirlo listu Gazzetta dello Sport.

Sedmadvacetiletý Morata se v létě po nevydařených angažmá v Realu Madrid, Chelsea a Atléticu Madrid vrátil po čtyřech letech do klubu, s nímž v letech 2014 až 2016 získal dva tituly v italské lize a měl velkou zásluhu na postupu do finále Ligy mistrů. Hned v Kyjevě se rozpomněl na staré časy a poprvé v milionářské soutěži vstřelil více než jeden gól.

"Díky Álvarovi jsme do Ligy mistrů vykročili pravou nohou a nechali zapomenout na sobotní zápas v Crotone (1:1 v lize). Mohli jsme sice využít šance už v prvním poločase, po prvním gólu už jsme ale zápas kontrolovali," připomněl Pirlo první Moratův zásah v 46. minutě.

Cristiano Ronaldo tentokrát v Lize mistrů Juventusu Turín chyběl.

Alberto Lingria, Reuters

"Dařilo se nám útočit v šesti sedmi lidech a nechali tak zapomenout na to, že je ze hry Cristiano (Ronaldo) a Paulo Dybala ještě není v takové kondici, aby mohl odehrát celý zápas," dodal kouč italského mistra.

Do skupiny G vstoupila vítězně i Barcelona, která porazila Ferencváros Budapešť 5:1. A právě katalánský velkoklub přijede za týden do Turína, kde by se proti sobě mohli postavit dva nejlepší střelci v historii Ligy mistrů Ronaldo a Lionel Messi.