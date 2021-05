UEFA jednala s britskou vládou o přesunu finále LM do Wembley

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) dnes projednala na virtuálním mítinku s britskou vládou možnost přesunout finále Ligy mistrů z Istanbulu do londýnského Wembley. Informovala o tom agentura AP. Vrchol nejprestižnější evropské klubové soutěže se odehraje 29. května mezi Manchesterem City a Chelsea. Turecko kvůli pandemii koronaviru zavedlo nouzový stav a ve středu bude v Británii zařazeno na takzvaný červený seznam zemí s nejvyšším rizikem nákazy koronavirem. Do takových zemí mohou Angličané cestovat jen ve zcela výjimečných případech a při návratu je nutná karanténa s dohledem v hotelu, proto se začalo spekulovat o přesunu dějiště. V Británii aktuálně platí do 17. května zákaz výjezdů do zahraničí. UEFA počítala s tím, že na finále se navzdory pandemii dostane část diváků. Istanbul měl hostit rozhodující duel Ligy mistrů už v loňském roce, tehdy si ale pandemie koronaviru vynutila úpravy ve formátu a zbytek sezony se dohrál v Lisabonu. V Anglii by se na poslední dvě ligová kola měli na stadiony v omezeném množství vrátit fanoušci. Sobotní finále Anglického poháru mezi Chelsea a Leicesterem by ve Wembley mělo sledovat 21 tisíc diváků. Pokud se finále LM skutečně odehraje ve Wembley, bude se muset přesunout rozhodující zápas play off anglické druhé ligy, který je na programu na stejném stadionu v tentýž den. V něm se rozhodne o třetím postupujícím do Premier League.