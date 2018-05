Jsme Real a chceme stále víc, halasí před finále Zidane. My zase Liverpool a máme svou DNA, kontruje Klopp

Nebude to jen souboj madridského Realu s Liverpoolem o vládu nad fotbalovou Evropou, i dva nejlepší playeři hrající na starém kontinentu Portugalec Ronaldo a Egypťan Salah se utkají dnes večer v Kyjevě o pomyslnou královskou korunu. Co pomyslnou, vlastně opravdovou, protože jen jeden z nich zvedne nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů a bude moci vykřikovat do celého světa: To já jsem král, to já dopomohl svému týmu k triumfu!

Ronaldo by to měl být, protože experti se unissono shodují, že Real Madrid, je po dvou předchozích finálových vítězstvích i dnes večer v ukrajinském hlavním městě favoritem. Jeho hráči mají mnohem víc zkušeností z finálových partií než jejich soupeř, dvakrát po sobě „ušatý" pohár získal, cestou do Kyjeva přežil svou klinickou smrt. Ve čtvrtfinále s turínským Juventusem zcela určitě.

„Nejsme favorité. Ale ani Liverpool není, protože jde o finále a šance jsou pro obě mužstva stejné. Padesát na padesát," odmítl ovšem kouč Bílého baletu Zinedine Zidane, že by jeho svěřenci měli k vysněné trofeji blíž.

„Ale samozřejmě ji chceme. Jsme šťastní už z toho, že jsme se do finále dostali a znovu ho hrajeme. Kvůli těmto okamžikům žijeme a hrajeme fotbal, protože se už nikdy nebudou opakovat. Zítra, za týden, za rok přijdou samo sebou další, ale ten, který nás v sobotní noci čeká, se už nebude nikdy opakovat. Proto ho musíme využít," filosofoval před zápasem francouzský kouč Realu Zidane.

Ligu mistrů vyhrál jako hráč, v Kyjevě se mu nabízí možnost vyhrát ji opětovně jako trenér. A dokonce už potřetí, což se před ním povedlo jen Carlo Ancelottimu a Bobu Paisleymu.

„Vnímám to. A i moji hráči jsou si vědomi, že se jim nabízí možnost historického úspěchu, protože v novodobé historii tuhle soutěž žádné mužstvo třikrát v řadě nevyhrálo. Pochopitelně to s sebou nese velký tlak, ale to je život," ujišťoval Zidane, že jeho svěřenci se s finálovou tíhou vyrovnají.

„Už proto, že my jsme Real. Že jsme lační dalšího úspěchu. Že chceme stále víc a víc. Že jsme stejně hladoví, jako soupeř," rázně odmítl Zidane, že alespoň tato výhoda by měla být na straně protivníka.

„Jenže my jsme zase Liverpool. Máme nejen dobré mužstvo, ale i naši vlastní DNA, která nám pomáhá dosáhnout velkých věcí," oponoval Jürgen Klopp, který přivedl Liverpool do finále Ligy mistrů po dlouhých jedenácti letech.

Tehdy v něm Reds podlehli AC Milán a od té doby na velké evropský úspěch čekají. I německý kouč Klopp na něj čeká. Finále Ligy mistrů už si zahrál s Dortmundem, ale v londýnském Wembley se musel klonit před Bayernem Mnichov. S Liverpoolem se dostal do finále Evropské ligy, jenže v něm měla zase navrch Sevilla.

A o nezdarech na německé scéně, kde se dočkal jen jediného triumfu, když v roce 2012 vyhrál německý pohár, ani nemluvě.

Dnes se mu nabízí další šance. A jeho Liverpoolu samo sebou také.

„Už na samém počátku naší spolupráce jsem uzavřel s hráči dohodu, že za všechny porážky jsem odpovědný já. Mohou proto jít do zápasu s Realem naprosto klidní, protože nemají co ztratit," prozrazoval Klopp něco ze své trenérské alchymie.

„Zkušenosti jsou samozřejmě velice důležité, takže jsem si jistý, že madridský tým bude před finále mnohem klidnější než my. Ale na tom nezáleží, protože až úvodním hvizdem všechno začne," apeloval na svůj tým.

Pochopitelně že spoléhá na jeho ofenzivní sílu. Na trio Salah, Sadio Mané a Firmino, které v letošním ročníku Ligy mistrů nasázelo soupeřům už 29 gólů. Na Egypťana Salaha, jenž v soutěžních zápasech nastřílel už 44 branek a je nejlepším kanonýrem v Evropě.

Lepším než Portugalec Ronaldo, který má sice v Lize mistrů na kontě 15 gólů, ale celkovým počtem 42 zásahů na egyptskou kometu nemá. Leda že by ji dnes večer trumfnul...

I proto půjde v Kyjevě o to, kdo z těch dvou se stane fotbalovým panovníkem starého kontinentu.