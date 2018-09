Hledá se kapitán pro ostrý start. Poraďte Jarolímovi, komu svěřit pásku

Nejdřív je třeba dát tým po letní pauze dohromady, až pak přijde na řadu výběr kapitána.

„Poradíme si, zatím jsme ho nevybírali. Starostí jsme měli docela dost," avizoval při oznámení nominace trenér Karel Jarolím.

Vytipovali jsme osmičku adeptů, kteří by z nominovaných přicházeli v úvahu. V přiložené anketě můžete reprezentačnímu kouči poradit i vy.

Theodor Gebre Selassie

Hráč, který je z aktuální nominace nejzkušenější, v německých Brémách načíná již sedmou sezónu a jeví se jako nejlogičtější varianta. Pouhé tři zápasy mu chybí do padesátky startů v národním týmu. Vstřelil tři branky, více mají aktuálně jen Krmenčík, Dočkal a Barák, který navíc z nominace pravděpodobně vypadne. Otázka je, jestli se vejde do základní sestavy, jelikož na jeho postu je velký přetlak a v minulosti dostával více prostoru Kadeřábek.

Tomáš Vaclík

Další logická varianta, v kvalifikaci na mistrovství světa tým mnohokrát podržel, navíc přestoupil v létě do španělské Sevilly. I na postu brankáře je více variant, jenže ve španělské lize je lépe prověřen, než ve francouzské a hovoří pro něj i pozdější start německé Bundesligy. Nevýhodou může být, že je daleko od rozhodčího a některým trenérům tohle trochu vadí.

Josef Hušbauer

Zástupce kapitána Milana Škody v pražské Slavii a muž s výbornou střelou. Aktuálně má však lehčí zranění, pokud však bude fit, měl by být spolu se Součkem pilířem záložní řady a mozkem české hry.

Bořek Dočkal

Po téměř roce se vrací do reprezentace, hráč s výbornou myšlenkou byl zástupce kapitána ve Spartě, a když hrál ještě za jedenadvacítku, byl dokonce stálým vůdcem. V jeho neprospěch mluví, že mu může chvíli trvat, než se po přesunu z Ameriky adaptuje zpět na evropské podmínky. Teď navíc jeho návrat ohrozilo víkendové zranění.

Filip Novák

Pro někoho možná překvapení, ale bek Trabzonsporu je v mužstvu velmi oblíbený a má určité postavení. Navíc v poslední době pravidelně nastupuje v základní sestavě, a to při tříobráncovém systému i při hře na čtyři obránce.

Jakub Brabec

Za národní mužstvo nastoupil naposledy loni v listopadu, v Genku prakticky nehrál, a tak odešel do Rizesporu. Je to však typický vůdce, který dokáže tým vyburcovat a nasměrovat správným směrem. Při domácím ME hráčů do jedenadvaceti let byl dokonce kapitánem.

Tomáš Kalas

Podobně jako Novák se pravidelně objevuje v základní jedenáctce, ve čtrnácti zápasech navíc vstřelil dva góly. Dlouhodobě hraje v Anglii a ačkoli chodí pouze po hostováních, vždy patří do základní sestavy. Podobnost je zde i s Jakubem Brabcem, jelikož i on dělal kapitána v jedenadvacítce.

Pavel Kadeřábek

Jen Gebre Selassie a Dočkal mají více odehraných zápasů v reprezentaci, proto i hráč německého Hoffenheimu připadá v úvahu. Podobně jako Gebre Selassie vstřelil v národním týmu tři branky a je jistota, že svými náběhy maximálně podpoří ofenzivu.